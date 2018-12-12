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12 декабря 2018, 11:02



ФХР и «Норникель» подписали соглашение о партнерстве и представили программу сотрудничества.

Торжественное подписание соглашения о партнерстве прошло в Музее хоккейной славы. В нем приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент ФХР Владислав Третьяк. Стороны подтвердили свое стремление расширить взаимодействие, направленное на развитие и популяризацию хоккея на территории России. Сотрудничество «Норникеля» и ФХР затрагивает целый ряд программ, которые были заложены в стратегию Федерации хоккея России 2018 - 2022 гг. Основными компонентами стратегии ФХР являются: - Национальная программа «Красная машина», которая должна стать стандартом подготовки всех хоккеистов в РФ. Программа предусматривает комплекс упражнений для хоккеистов в возрасте от 5 до 16 лет. - Создание образовательных центров, которые позволят юным хоккеистам совместить процесс обучения и занятия спортом. Тренировки, уроки и образовательные программы должны будут составлены таким образом, чтобы спортсмены не пропускали ни уроки, ни спортивные занятия. - Строительство 400 катков по всей России до 2024 года, что позволит вовлечь в хоккей новых игроков, способствовать популяризации здорового образа жизни среди населения. - Создание инновационного центра, который позволит разрабатывать программы обработки баз данных, что необходимо для анализа и усовершенствования существующих программ спортивной подготовки, а также анализировать зарубежные хоккейные методики, интегрировать их в отечественные. - Спортивная стратегия подготовки сборных команд России по хоккею в соответствии с наивысшими стандартами организации тренировочного и соревновательного процессов. В том числе проведение под эгидой ФХР более 50 внутренних соревнований за сезон, включая детско-юношеские соревнования, чемпионаты ЮХЛ, МХЛ, НМХЛ, чемпионат и первенство ВХЛ и другие. - Развитие бренда «Красная машина» для продвижения отечественного спортивного наследия, пропаганды спорта и здорового образа жизни, создания положительного имиджа российского хоккея. «Представленная стратегия сильна тем, что она комплексная, — прокомментировал презентацию Владимир Потанин. — Все ее элементы важны: и строительство катков, и повышение аналитической работы, и медицинское обслуживание, и система сборов. Для нас как для компании, которая представляет крупный бизнес, приятно видеть, что федерация хоккея подошла к этому по-бизнесовому. Это в каком-то смысле залог успеха». В качестве генерального партнера ФХР, мужской и женской национальных сборных по хоккею «Норникель» внесет вклад не только в будущие победы российских спортсменов, но и в целом в формирование здорового молодого поколения. «Мы воспитываем молодых хоккеистов. Но не все же будут профессионалами, не все будут Овечкиными, Гусевыми, Капризовыми, — отметил в общении с журналистами Владислав Третьяк. — Кто-то пойдет в другие сферы жизни, но они пройдут через горнило хоккея — настоящей мужской игры. Поэтому очень важно, что мы воспитываем еще и человека».

Просмотров:255 Федерация хоккея России (ФХР) представила программу развития отечественного хоккея на 2018 - 2022 гг., которая будет реализована при поддержке генерального партнера — горно-металлургической компании «Норникель».Торжественное подписание соглашения о партнерстве прошло в Музее хоккейной славы. В нем приняли участие президент «Норникеля» Владимир Потанин и президент ФХР Владислав Третьяк. Стороны подтвердили свое стремление расширить взаимодействие, направленное на развитие и популяризацию хоккея на территории России.Сотрудничество «Норникеля» и ФХР затрагивает целый ряд программ, которые были заложены в стратегию Федерации хоккея России 2018 - 2022 гг.Основными компонентами стратегии ФХР являются:- Национальная программа «Красная машина», которая должна стать стандартом подготовки всех хоккеистов в РФ. Программа предусматривает комплекс упражнений для хоккеистов в возрасте от 5 до 16 лет.- Создание образовательных центров, которые позволят юным хоккеистам совместить процесс обучения и занятия спортом. Тренировки, уроки и образовательные программы должны будут составлены таким образом, чтобы спортсмены не пропускали ни уроки, ни спортивные занятия.- Строительство 400 катков по всей России до 2024 года, что позволит вовлечь в хоккей новых игроков, способствовать популяризации здорового образа жизни среди населения.- Создание инновационного центра, который позволит разрабатывать программы обработки баз данных, что необходимо для анализа и усовершенствования существующих программ спортивной подготовки, а также анализировать зарубежные хоккейные методики, интегрировать их в отечественные.- Спортивная стратегия подготовки сборных команд России по хоккею в соответствии с наивысшими стандартами организации тренировочного и соревновательного процессов. В том числе проведение под эгидой ФХР более 50 внутренних соревнований за сезон, включая детско-юношеские соревнования, чемпионаты ЮХЛ, МХЛ, НМХЛ, чемпионат и первенство ВХЛ и другие.- Развитие бренда «Красная машина» для продвижения отечественного спортивного наследия, пропаганды спорта и здорового образа жизни, создания положительного имиджа российского хоккея.В качестве генерального партнера ФХР, мужской и женской национальных сборных по хоккею «Норникель» внесет вклад не только в будущие победы российских спортсменов, но и в целом в формирование здорового молодого поколения.