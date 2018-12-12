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12 декабря 2018, 11:09



Выставочный матч «Красная машина. Связь поколений» приурочили к 100-летию прославленного советского тренера Анатолия Тарасова.

В матче, который прошел на Малой ледовой арене Парка легенд, в составе смешанных команд приняли участие хоккеисты пяти эпох — 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х гг. В составе команды «белых» на лед вышли: глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, старший тренер национальной сборной России Алексей Жамнов, действующие хоккеисты сборной России Александр Барабанов, Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Сергей Плотников, а также легендарные хоккеисты прошлых лет Александр Якушев, Андрей Николишин, Сергей Бабинов и другие. За команду «красных» сыграли член попечительского совета и правления Федерации хоккея России Геннадий Тимченко, президент, председатель правления горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, который забил три гола в ходе встречи, действующие игроки нашей национальной сборной Павел Дацюк, Кирилл Капризов и Никита Гусев, а также легенды отечественного хоккея Алексей Касатонов, Александр Могильный, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Павел Буре и другие. Судил матч президент Международной федерации хоккея Рене Фазель. Матч был призван подчеркнуть идею преемственности поколений в спорте и в хоккее, в частности. Он завершился со счетом 10:10, что, по мнению участников, символизирует результативность будущего партнерства.

Просмотров:286 Товарищеский хоккейный матч «Красная машина. Связь поколений» прошел перед торжественным подписанием соглашения между ФХР и «Норникелем».В матче, который прошел на Малой ледовой арене Парка легенд, в составе смешанных команд приняли участие хоккеисты пяти эпох — 70-х, 80-х, 90-х, 2000-х и 2010-х гг.В составе команды «белых» на лед вышли: глава штаба национальной сборной России, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, старший тренер национальной сборной России Алексей Жамнов, действующие хоккеисты сборной России Александр Барабанов, Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Сергей Плотников, а также легендарные хоккеисты прошлых лет Александр Якушев, Андрей Николишин, Сергей Бабинов и другие.За команду «красных» сыграли член попечительского совета и правления Федерации хоккея России Геннадий Тимченко, президент, председатель правления горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимир Потанин, который забил три гола в ходе встречи, действующие игроки нашей национальной сборной Павел Дацюк, Кирилл Капризов и Никита Гусев, а также легенды отечественного хоккея Алексей Касатонов, Александр Могильный, Игорь Ларионов, Сергей Федоров, Павел Буре и другие.Судил матч президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.Матч был призван подчеркнуть идею преемственности поколений в спорте и в хоккее, в частности. Он завершился со счетом 10:10, что, по мнению участников, символизирует результативность будущего партнерства.