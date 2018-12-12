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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
12 декабря 2018, 11:15

Норильский транспортный прокурор разъясняет.


В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность. За осуществление экстремистской деятельности граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке. В частности, статьей 20.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами. Кроме того, ст. 282 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет».
Федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте федерального органа государственной регистрации – Министерства юстиции Российской Федерации по электронному адресу http://minjust.ru/.

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10:46   Ребята начальной школы 4-й гимназии готовят открытки для подопечных Центра милосердия Норильска. 10:13   Сегодня в Норильске проходит общероссийский день приема граждан.
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 11 декабря 2018 
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13:07   Комикс-памятку о госуслугах создали в Норильске любители аниме.




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