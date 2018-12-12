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12 декабря 2018, 11:15



Этап эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2019 года прошел в Новосибирске.

В официальных мероприятиях эстафеты огня приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ректор НГТУ Анатолий Батаев, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, олимпийская чемпионка по баскетболу, победительница летней Универсиады-1985 Ирина Минх и депутат Законодательного собрания Красноярского края, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев. «Менее трех месяцев осталось до того дня, когда у наших соседей в Красноярске стартует большой международный спортивный праздник – зимняя Универсиада-2019, – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. – С нетерпением ждем эти соревнования, готовы поддерживать российских спортсменов, а также болеть за наших гостей – представителей команд других стран!» Депутат Законодательного собрания Красноярского края, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев отметил, что Студенческие игры пройдут в марте 2019 года в лучших традициях сибирского гостеприимства: «Красноярский край готов встретить лучших молодых спортсменов планеты. Около 60 стран подтвердили свое участие в наших соревнованиях. Сегодня же огонь зимней Универсиады-2019 побывал в Новосибирске – студенческом городе с богатыми спортивными традициями». Огонь Студенческих игр по улицам города пронесли 20 факелоносцев, среди которых многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина, руководитель группы торговых представителей компании Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске Денис Михренин, директор представительства компании Forward в Новосибирске Лариса Молеганова. Первым участником этапа эстафеты огня стал победитель летней Универсиады-2015 по легкой атлетике Игорь Максимов. Факелоносцы пробежали до сноуборд-парка «Горский», где одну из трасс с огнем Студенческих игр прошла бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду, посол зимней Универсиады-2019 Алена Заварзина. Спортсменка родилась в Новосибирске и была рада принять участие именно в новосибирском этапе: «Мне особенно приятно стать факелоносцем зимней Универсиады-2019 на своей первой горе, где начался мой спортивный путь. Мне кажется, что это очень символично. Я счастлива!» Завершающим факелоносцем на маршруте стал призер этапов Кубка мира по плаванию, чемпион мира среди военнослужащих, президент Федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов, который вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем зажег городскую чашу огня на площади Пименова. «Представлять свой город в эстафете огня зимней Универсиады-2019 – очень почетно, – говорит Сергей Герасимов. – Как победитель летней Универсиады 2003 года рад еще раз прикоснуться к студенческому спорту. Это было волнительно, конечно, но я справился с эмоциями. Большое спасибо новосибирцам за поддержку: все улыбались и приветствовали нас!» В рамках альтернативной социальной эстафеты факел зимней универсиады-2019 посетил инклюзивное мероприятие для подростков, организованное по инициативе системы Coca-Cola в России в партнерстве со специальной Олимпиадой. В рамках мероприятия прошли соревнования по бегу на снегоступах, в которых приняли участие около 100 атлетов специальной Олимпиады. Участникам также была предоставлена возможность сфотографироваться с факелом эстафеты огня Студенческих игр. Из Новосибирска огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты. Норильск готовится к встрече огня уже в следующем месяце.

Просмотров:255 Факелоносцы стартовали около Новосибирского государственного технического университета, побывали на центральных улицах города на левом и правом берегах реки Обь и финишировали на площади имени Александра Пименова. Общая протяженность маршрута – 2600 м.В официальных мероприятиях эстафеты огня приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, ректор НГТУ Анатолий Батаев, двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий, олимпийская чемпионка по баскетболу, победительница летней Универсиады-1985 Ирина Минх и депутат Законодательного собрания Красноярского края, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев.«Менее трех месяцев осталось до того дня, когда у наших соседей в Красноярске стартует большой международный спортивный праздник – зимняя Универсиада-2019, – сказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. – С нетерпением ждем эти соревнования, готовы поддерживать российских спортсменов, а также болеть за наших гостей – представителей команд других стран!»Депутат Законодательного собрания Красноярского края, серебряный призер Олимпийских игр по биатлону Павел Ростовцев отметил, что Студенческие игры пройдут в марте 2019 года в лучших традициях сибирского гостеприимства: «Красноярский край готов встретить лучших молодых спортсменов планеты. Около 60 стран подтвердили свое участие в наших соревнованиях. Сегодня же огонь зимней Универсиады-2019 побывал в Новосибирске – студенческом городе с богатыми спортивными традициями».Огонь Студенческих игр по улицам города пронесли 20 факелоносцев, среди которых многократный победитель и призер всероссийских соревнований по лыжным гонкам Дмитрий Сальников, председатель Сибирского банка ПАО «Сбербанк» Татьяна Галкина, руководитель группы торговых представителей компании Coca-Cola HBC Россия в Новосибирске Денис Михренин, директор представительства компании Forward в Новосибирске Лариса Молеганова.Первым участником этапа эстафеты огня стал победитель летней Универсиады-2015 по легкой атлетике Игорь Максимов. Факелоносцы пробежали до сноуборд-парка «Горский», где одну из трасс с огнем Студенческих игр прошла бронзовый призер Олимпийских игр по сноуборду, посол зимней Универсиады-2019 Алена Заварзина. Спортсменка родилась в Новосибирске и была рада принять участие именно в новосибирском этапе: «Мне особенно приятно стать факелоносцем зимней Универсиады-2019 на своей первой горе, где начался мой спортивный путь. Мне кажется, что это очень символично. Я счастлива!»Завершающим факелоносцем на маршруте стал призер этапов Кубка мира по плаванию, чемпион мира среди военнослужащих, президент Федерации плавания Новосибирской области Сергей Герасимов, который вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и мэром Новосибирска Анатолием Локтем зажег городскую чашу огня на площади Пименова.«Представлять свой город в эстафете огня зимней Универсиады-2019 – очень почетно, – говорит Сергей Герасимов. – Как победитель летней Универсиады 2003 года рад еще раз прикоснуться к студенческому спорту. Это было волнительно, конечно, но я справился с эмоциями. Большое спасибо новосибирцам за поддержку: все улыбались и приветствовали нас!»В рамках альтернативной социальной эстафеты факел зимней универсиады-2019 посетил инклюзивное мероприятие для подростков, организованное по инициативе системы Coca-Cola в России в партнерстве со специальной Олимпиадой. В рамках мероприятия прошли соревнования по бегу на снегоступах, в которых приняли участие около 100 атлетов специальной Олимпиады. Участникам также была предоставлена возможность сфотографироваться с факелом эстафеты огня Студенческих игр.Из Новосибирска огонь зимней Универсиады-2019 доставят в Томск, где 15 декабря пройдет следующий этап эстафеты. Норильск готовится к встрече огня уже в следующем месяце.