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12 декабря 2018, 11:28



С 2020 года в России трудовая книжка уйдет в прошлое.

Согласно этим поправкам, с 2020 года работодатели должны будут хранить информацию о деятельности сотрудников в электронном виде и передавать ее в Пенсионный фонд (ПФР). Электронные данные должны содержать информацию о приеме на работу, должности, специальности, профессии сотрудника. Система позволит сократить траты на документооборот, избежать подделки документов и защитить трудовые права работников, следует из пояснительной записки к законопроекту, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на РБК. При этом ведомство отказалось от дублирования сведений о трудовой деятельности сотрудников в электронном и бумажном виде. Но работодатели еще в течение 2021 года обязаны будут продолжать вести бумажную трудовую книжку для сотрудников. После 2021 года только электронная трудовая книжка будет у тех, кто впервые в жизни устроился на работу. При увольнении работодатель будет обязан выдать сотруднику сведения о трудовой деятельности в бумажном виде, заверенные надлежащим образом, говорится в сообщении. С 2021 года у работодателя можно будет получить информацию только о последнем месте работы. За справкой обо всей трудовой деятельности нужно будет обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) или ПФР.

Просмотров:315 С соответствующий пакетом поправок в Трудовой кодекс о ведение трудовой книжки только в электронном виде выступил Минтруд. Документы направлены в правительство.Согласно этим поправкам, с 2020 года работодатели должны будут хранить информацию о деятельности сотрудников в электронном виде и передавать ее в Пенсионный фонд (ПФР). Электронные данные должны содержать информацию о приеме на работу, должности, специальности, профессии сотрудника. Система позволит сократить траты на документооборот, избежать подделки документов и защитить трудовые права работников, следует из пояснительной записки к законопроекту, сообщает НИА-Красноярск со ссылкой на РБК.При этом ведомство отказалось от дублирования сведений о трудовой деятельности сотрудников в электронном и бумажном виде. Но работодатели еще в течение 2021 года обязаны будут продолжать вести бумажную трудовую книжку для сотрудников. После 2021 года только электронная трудовая книжка будет у тех, кто впервые в жизни устроился на работу.При увольнении работодатель будет обязан выдать сотруднику сведения о трудовой деятельности в бумажном виде, заверенные надлежащим образом, говорится в сообщении.С 2021 года у работодателя можно будет получить информацию только о последнем месте работы. За справкой обо всей трудовой деятельности нужно будет обращаться в многофункциональные центры (МФЦ) или ПФР.