Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 декабря 2018, 11:36



Глава краевого Росприроднадзора Андрей Калинин задержан за взятку.

По информации краевой ФСБ, глава регионального ведомства был взят с поличным в ходе спецоперации. «Подозреваемый задержан с поличным при получении взятки от предпринимателя за оказание содействия в получении положительного заключения. Получил 300 тысяч рублей», — сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. 42-летний Андрей Калинин вступил в должность руководителя управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва в этом году. Ранее он в течение трех лет руководил региональной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Вся трудовая деятельность специалиста связана с лесным хозяйством. Он окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности "лесное и лесопарковое хозяйство". Начинал профессиональный путь с должности ассистента кафедры селекции л/к и озеленения 11-го разряда в СибГТУ.

Просмотров:344 Главу краевого Росприроднадзора Андрея Калинина задержали накануне в момент получения им крупной суммы денег, сообщают Sibnovosti.ru.По информации краевой ФСБ, глава регионального ведомства был взят с поличным в ходе спецоперации.«Подозреваемый задержан с поличным при получении взятки от предпринимателя за оказание содействия в получении положительного заключения. Получил 300 тысяч рублей», — сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.42-летний Андрей Калинин вступил в должность руководителя управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва в этом году. Ранее он в течение трех лет руководил региональной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования. Вся трудовая деятельность специалиста связана с лесным хозяйством. Он окончил Сибирский государственный технологический университет по специальности "лесное и лесопарковое хозяйство". Начинал профессиональный путь с должности ассистента кафедры селекции л/к и озеленения 11-го разряда в СибГТУ.