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12 декабря 2018, 12:09



Норильские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

Просмотров:276 43-летнего норильчанина задержали возле одного из подъездов на ул. Комсомольской. В ходе проведения личного досмотра у него обнаружили и изъяли наркотическое средство общей массой 0,453 грамма.В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.