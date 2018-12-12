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12 декабря 2018, 12:16



Накануне вечером у монумента «Черный тюльпан» норильчане вспоминали российских воинов, погибших в Чечне.

На митинге, как и прежде, было многолюдно. Помимо прошедших горячие точки норильчан мероприятие также посетили представители администрации города и Заполярного филиала «Норникеля», духовенства, военкомата, войсковых частей и силовых структур. По доброй традиции было много молодежи, среди которой особенно выделялись юнармецы. Собравшиеся вспомнили своих погибших товарищей – первая похоронка в Норильск пришла 24 декабря 1994 года на имя Алексея Атланова, который первым из Красноярского края погиб в Чечне, - и выразили надежду, что на российской земле больше никогда не вспыхнет пламя войны. «Прошло уже 24 года с начала войны. И сегодня мы как обычно собрались здесь. Я уверен, что мы сохраним вечную память о ребятах, которые, несмотря ни на что, выполнили свой священный долг перед Отечеством. Низкий поклон матерям, которые не дождались своих сыновей, вечная память ушедшим навсегда. Мирного неба всем нам», - отметил депутат Норильского городского Совета депутатов, председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин. В завершение митинга норильчане почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу. Добавим, что в ходе двух чеченских кампаний погибли 11 норильчан. Сегодня их имена нанесены на монумент «Черный тюльпан», где также высечены имена еще 11 наших земляков, погибших в Афганистане.

Просмотров:283 Ежегодно при поддержке администрации Норильска Союз ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов проводит памятные мероприятия. Незыблемым местом проведения таких встреч остается монумент «Черный тюльпан» в Комсомольском парке, у подножья которого в эти дни всегда можно увидеть свежие цветы.На митинге, как и прежде, было многолюдно. Помимо прошедших горячие точки норильчан мероприятие также посетили представители администрации города и Заполярного филиала «Норникеля», духовенства, военкомата, войсковых частей и силовых структур. По доброй традиции было много молодежи, среди которой особенно выделялись юнармецы.Собравшиеся вспомнили своих погибших товарищей – первая похоронка в Норильск пришла 24 декабря 1994 года на имя Алексея Атланова, который первым из Красноярского края погиб в Чечне, - и выразили надежду, что на российской земле больше никогда не вспыхнет пламя войны.В завершение митинга норильчане почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к монументу.Добавим, что в ходе двух чеченских кампаний погибли 11 норильчан. Сегодня их имена нанесены на монумент «Черный тюльпан», где также высечены имена еще 11 наших земляков, погибших в Афганистане.