Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 декабря 2018, 12:28



В ДТП с участием кайерканской маршрутки никто не пострадал.

Никто из пассажиров автобуса и других участников ДТП не пострадал. Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными и выбирать более плавный стиль вождения в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями.

Просмотров:324 Авария произошла накануне около 18 часов на автодороге Норильск - Кайеркан в районе Далдыкана. Сначала столкнулись внедорожник «Тойота» и грузовик. А после в иномарку врезался автобус МАЗ, выполняющий коммерческие пассажирские перевозки. По предварительной версии госавтоинспекторов, 29-летний водитель иномарки не правильно выбрал безопасную скорость движения, что привело к столкновению с грузовой машиной, ехавшей в попутном направлении. После этого в остановившийся уже внедорожник въехал маршрутный автобус с пассажирами. За рулем маршрутки был 29-летний водитель.Никто из пассажиров автобуса и других участников ДТП не пострадал.Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательными и выбирать более плавный стиль вождения в соответствии с дорожной обстановкой и погодными условиями.