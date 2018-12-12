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12 декабря 2018, 12:37



Представители норильского филиала народного университета «Активное долголетие» побывали на первом краевом слете и вместе с коллегами из других городов обсудили вопросы образования пожилых людей.

Два дня представители филиалов народных университетов и руководители центров социальной защиты населения из 43 городов и районов Красноярского края, а также представители краевых и муниципальных органов власти, председатели местных отделений российского общества «Знание» и представители общественных организаций обсуждали вопросы оздоровления, образования и самозанятости людей старшего поколения. В первый день для представителей филиалов народного университета прошел круглый стол с руководителями и специалистами министерства края по социальной политике, отделений российского общества «Знание», общественных организаций и так далее. Во второй день прошла интерактивная сессия, тема которой «Активное долголетие – качество жизни своими руками» (процесс обучения пожилых людей, этапы, принципы, методы). Программа слета была насыщенной, а главное, познавательной в прикладном плане. Напомним, народный университет «Активное долголетие» был создан в 2012 году при поддержке министерств социальной политики и культуры Красноярского края. Студенты университета – пенсионеры, которые и после окончания трудовой деятельности хотят вести активную и насыщенную событиями жизнь: получать новые знания, находить новых знакомых и быть в курсе последних событий в своем родном городе. На базе университета в Норильске работает четыре факультета: финансовой грамотности, ЗОЖ (здорового образа жизни), английского языка и культуры. Эти направления определили сами потенциальные студенты. Первая лекция прошла в начале ноября текущего года. Сейчас занятия посещают 48 слушателей. Всего же на данный момент филиалы народного университета «Активное долголетие» созданы и активно работают с пожилыми людьми в 51 из 61 муниципального образования Красноярского края. За шесть лет в них обучились более пяти тысяч слушателей. Развитие университета «Активное долголетие» включено в государственную программу Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан».

Просмотров:257 Норильский филиал в Красноярске представили начальник управления социальной политики Светлана Бабурина и главный специалист отдела по приему документов на оказание социальных услуг и куратор проекта Ольга Яцькова.Два дня представители филиалов народных университетов и руководители центров социальной защиты населения из 43 городов и районов Красноярского края, а также представители краевых и муниципальных органов власти, председатели местных отделений российского общества «Знание» и представители общественных организаций обсуждали вопросы оздоровления, образования и самозанятости людей старшего поколения.В первый день для представителей филиалов народного университета прошел круглый стол с руководителями и специалистами министерства края по социальной политике, отделений российского общества «Знание», общественных организаций и так далее. Во второй день прошла интерактивная сессия, тема которой «Активное долголетие – качество жизни своими руками» (процесс обучения пожилых людей, этапы, принципы, методы). Программа слета была насыщенной, а главное, познавательной в прикладном плане.Напомним, народный университет «Активное долголетие» был создан в 2012 году при поддержке министерств социальной политики и культуры Красноярского края. Студенты университета – пенсионеры, которые и после окончания трудовой деятельности хотят вести активную и насыщенную событиями жизнь: получать новые знания, находить новых знакомых и быть в курсе последних событий в своем родном городе. На базе университета в Норильске работает четыре факультета: финансовой грамотности, ЗОЖ (здорового образа жизни), английского языка и культуры. Эти направления определили сами потенциальные студенты. Первая лекция прошла в начале ноября текущего года. Сейчас занятия посещают 48 слушателей.Всего же на данный момент филиалы народного университета «Активное долголетие» созданы и активно работают с пожилыми людьми в 51 из 61 муниципального образования Красноярского края. За шесть лет в них обучились более пяти тысяч слушателей. Развитие университета «Активное долголетие» включено в государственную программу Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан».