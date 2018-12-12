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12 декабря 2018, 12:57



Владимир Путин вручил премию красноярцам, вывезшим из тундры легендарный самолет.

Всего в 2018 году на соискание премии поступило более 540 заявок из 76 регионов страны и иностранных государств. Премию учредили в 2014 году и вручают раз в два года. Когда-то американский самолет был доставлен в СССР из США по договору ленд-лиза и участвовал в ВОВ. После войны ему нашли мирное применение. Он летал в Заполярье, перевозил грузы и пассажиров. История этого самолета интересна тем, что в 1947 году он вылетел с бухты на Карском море, чтобы доставить груз и 23 пассажира в Дудинку, но у борта отказал левый мотор, и самолёт посадили в сложнейших условиях в 180 километрах севернее поселка Волочанка на Таймыре. Никто из 26 человек не пострадал. Но командир экипажа и несколько человек отправились искать подмогу и пропали. А 22 пассажира, среди которых были дети, дождались помощи и вернулись на Большую землю. Награду за проект «Борт Тюрикова. Возвращение» из рук президента РФ Владимира Путина получил руководитель экспедиции. председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко. Теперь Douglas C-47 наряду с другими экспонатами станет одним из главных в экспозиции «Парка-музея освоения Севера», который планируется создать на острове Молокова в Красноярске.

Просмотров:305 Речь идет об американском самолете Douglas C-47, эвакуированном из таймырской тундры в Красноярск. Проект, который назвали «Борт Тюрикова. Возвращение», получил премию Русского географического общества. Операция длилась поэтапно в течение двух лет. Красноярцы впервые в истории завоевали первое место в номинации «Экспедиции по России», рассказывает мультимедийный портал «Столица 24».Всего в 2018 году на соискание премии поступило более 540 заявок из 76 регионов страны и иностранных государств. Премию учредили в 2014 году и вручают раз в два года.Когда-то американский самолет был доставлен в СССР из США по договору ленд-лиза и участвовал в ВОВ. После войны ему нашли мирное применение. Он летал в Заполярье, перевозил грузы и пассажиров.История этого самолета интересна тем, что в 1947 году он вылетел с бухты на Карском море, чтобы доставить груз и 23 пассажира в Дудинку, но у борта отказал левый мотор, и самолёт посадили в сложнейших условиях в 180 километрах севернее поселка Волочанка на Таймыре. Никто из 26 человек не пострадал. Но командир экипажа и несколько человек отправились искать подмогу и пропали. А 22 пассажира, среди которых были дети, дождались помощи и вернулись на Большую землю.Награду за проект «Борт Тюрикова. Возвращение» из рук президента РФ Владимира Путина получил руководитель экспедиции. председатель Красноярского краевого отделения РГО Игорь Спириденко.Теперь Douglas C-47 наряду с другими экспонатами станет одним из главных в экспозиции «Парка-музея освоения Севера», который планируется создать на острове Молокова в Красноярске.