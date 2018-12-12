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12 декабря 2018, 13:24



Сегодня до 20.00 норильчане могут обратиться к руководителям города с наболевшими вопросами в рамках единого дня приема граждан.

В Норильске прием граждан ведется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ Центрального района). Помимо главы города норильчан принимают руководители всех структурных подразделений администрации, юристы, депутаты. Кроме того, создана единая сеть между госструктурами и органами местного самоуправления, чтобы предоставить горожанам возможность видео- и аудиосвязи с уполномоченными лицами. ПО информации пресс-службы администрации города, предварительная запись на прием велась с 5 декабря. Записались 20 человек, но обычно число обратившихся значительно выше - до 80 человек. "На каждого гражданина заполняется карта личного приема с указанием темы обращения и его результатом. Часть вопросов решается прямо на месте, например по социальному блоку, некоторые требуют времени. Чаще всего норильчане обращаются в связи с ЖКХ, улучшением жилищных условий, социальной поддержкой", - пояснили сотрудники МФЦ. Помимо личных приемов в этот день должностные лица Норильска проводят и ежеквартальные приемы граждан в МФЦ. Всего с 2013 года было принято более 1500 человек, из них 480 – во время общероссийских дней приема граждан.

Просмотров:292 Начиная с 2013 года 12 декабря в стране ежегодно проводится единый день приема граждан, главная задача которого – помочь обратившимся в любой госорган или орган местного самоуправления получить ответ на свой вопрос от уполномоченных лиц.В Норильске прием граждан ведется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ Центрального района). Помимо главы города норильчан принимают руководители всех структурных подразделений администрации, юристы, депутаты. Кроме того, создана единая сеть между госструктурами и органами местного самоуправления, чтобы предоставить горожанам возможность видео- и аудиосвязи с уполномоченными лицами.ПО информации пресс-службы администрации города, предварительная запись на прием велась с 5 декабря. Записались 20 человек, но обычно число обратившихся значительно выше - до 80 человек."На каждого гражданина заполняется карта личного приема с указанием темы обращения и его результатом. Часть вопросов решается прямо на месте, например по социальному блоку, некоторые требуют времени. Чаще всего норильчане обращаются в связи с ЖКХ, улучшением жилищных условий, социальной поддержкой", - пояснили сотрудники МФЦ.Помимо личных приемов в этот день должностные лица Норильска проводят и ежеквартальные приемы граждан в МФЦ. Всего с 2013 года было принято более 1500 человек, из них 480 – во время общероссийских дней приема граждан.