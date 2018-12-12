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12 декабря 2018, 15:59



За кражу мобильного телефона 37-летней норильчанке грозит до шести лет лишения свободы.

Стражи порядка установили, что в преступлении подозревается 37-летняя знакомая заявительницы. Накануне пропажи мобильного телефона потерпевшая приходила к злоумышленнице в гости. Когда потерпевшая уехала домой, обвиняемая увидела на столе забытый телефон и решила его присвоить. Зная, что к абонентскому номеру подключена услуга «Мобильный банк», женщина списала с банковского счета 2500 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. Против подозреваемой возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Суда обвиняемая дожидается под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:255 В сентябре текущего года в дежурную часть полиции поступило заявление от местной жительницы о том, что у нее похитили телефон и, воспользовавшись услугой «Мобильный банк», похитили с ее банковской карты деньги в сумме 2500 рублей.Стражи порядка установили, что в преступлении подозревается 37-летняя знакомая заявительницы. Накануне пропажи мобильного телефона потерпевшая приходила к злоумышленнице в гости. Когда потерпевшая уехала домой, обвиняемая увидела на столе забытый телефон и решила его присвоить. Зная, что к абонентскому номеру подключена услуга «Мобильный банк», женщина списала с банковского счета 2500 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.Против подозреваемой возбуждено уголовное дело статье УК РФ «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание сроком до шести лет лишения свободы. Суда обвиняемая дожидается под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.