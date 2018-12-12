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12 декабря 2018, 16:04



Директор красноярского представительства компании «Норникель» назван человеком года.

В число победителей вошел Алексей Дьяченко, почетный житель Дудинки и Таймыра, депутат Законодательного собрания Красноярского края, директор красноярского представительства компании «Норникель», сообщает пресс-служба администрации Дудинки. «Горжусь своей причастностью к ряду проектов "Норникеля", направленных на формирование благоприятной городской среды. Эта работа ведется не один год, и результаты её мы можем видеть в Дудинке, Норильске, краевом центре. Благоустройство — огромная задача, где важен и значим вклад каждого. Остановиться — значит, утратить достигнутое. Будем продолжать менять мир вокруг к лучшему, и делать это, как и прежде, мы будем вместе», — подытожил Алексей Дьяченко.

Просмотров:268 В Красноярске прошла IX церемония вручения премии «Человек года». В этом году в шорт-листы одиннадцати номинаций вошли 83 претендента. При номинировании кандидатов учитывались влияние на развитие Красноярского края, повышение качества жизни жителей края и города Красноярска; влияние на отрасль, новаторство и инновационность решений, а также деловая репутация в профессиональной среде.В число победителей вошел Алексей Дьяченко, почетный житель Дудинки и Таймыра, депутат Законодательного собрания Красноярского края, директор красноярского представительства компании «Норникель», сообщает пресс-служба администрации Дудинки.