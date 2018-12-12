Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 декабря 2018, 16:08



В столице Таймыра создадут народную аллею снежных скульптур.



Просмотров:246 Администрация города Дудинки приглашает горожан создать снежные скульптуры из специально подготовленных для этих целей четырех заготовок, расположенных у ледовой арены «Таймыр». Проявить свою фантазию и создать фигуры из снега, которые все новогодние праздники будут радовать горожан, могут все желающие. Для участия достаточно вооружиться вспомогательным инвентарем и приступить к работе в любое удобное время.