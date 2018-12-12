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12 декабря 2018, 16:51



На Таймыре супружеская пара Агеевых отметила бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни.

«Отношения, которые продержались 60 лет, являются примером и подтверждением, что счастливые браки существуют, - подчеркнула Татьяна Друппова, она вручила юбилярам медаль «За любовь и верность», а также благодарственные письма губернатора Красноярского края и главы муниципального района. Практически всю жизнь молодожены Николай Константинович и Антонина Федоровна проработали в таймырской авиации: он - радиомехаником, она - радиооператором. В завершении церемонии ветеран труда Николай Агеев и почетный житель Дудинки Антонина Агеева, которые до сих пор живут активной общественной жизнью, закрепили свой брачный союз поцелуем и танцем любви. Напомним, в день бриллиантовой свадьбы старейших жителей Таймыра в Дудинке завершается фестиваль «Мы сможем сердцем Арктику согреть». В рамках празднования своим творчеством делились артисты Диксона, Караула, Хатанги, Талнаха, а также гости из Москвы, Санкт-Петергбурга и республики Саха (Якутия).

Просмотров:274 Торжество по этому случаю прошло в загсе города Дудинки. Поздравить пожилых таймырцев со знаменательной датой пришли заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры Татьяна Друппова, мэр города Юрий Гурин, дети и внуки семейной четы, их близкие и друзья.Практически всю жизнь молодожены Николай Константинович и Антонина Федоровна проработали в таймырской авиации: он - радиомехаником, она - радиооператором. В завершении церемонии ветеран труда Николай Агеев и почетный житель Дудинки Антонина Агеева, которые до сих пор живут активной общественной жизнью, закрепили свой брачный союз поцелуем и танцем любви.Напомним, в день бриллиантовой свадьбы старейших жителей Таймыра в Дудинке завершается фестиваль «Мы сможем сердцем Арктику согреть». В рамках празднования своим творчеством делились артисты Диксона, Караула, Хатанги, Талнаха, а также гости из Москвы, Санкт-Петергбурга и республики Саха (Якутия).