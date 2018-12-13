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13 декабря 2018, 12:43



Эксперимента не будет: в доме на ул. Талнахской, 35, не будут заварены мусоросборники в борьбе с грызунами.

Более того, если бы предложение коммунальников было одобрено, это повлекло бы и незначительные изменения в платежках за жилищно-коммунальные услуги: из них исключили расходы на содержание мусороствола и мусорокамеры, и осталась бы плата только за вывоз мусора. До 1 декабря жители дома получили по почте пакет документов с пояснительной запиской, уведомлением о проведении собрания и протоколом решения, в котором они должны были отразить свою позицию. Протокол собрания граждане должны были принести в приемную «ЖКС», на ул. Московскую, 19. Сегодня, когда заочное и очное собрания позади, коммунальники подводят неутешительные итоги: открыли двери представителям УК только жители 12 квартир, и из всех только один собственник проголосовал по всем правилам, поставив подпись в решении собственников, да и то «против». «К сожалению, жители не откликнулись на наш призыв, мало того, наши сотрудники сталкивались с негативом в свой адрес. А тот собственник, что пришел проголосовать лично, заявил, что крыс в доме нет, а мы лишь кошмарим ситуацию. Так что эксперимент отменяется. Будем работать по уборке мусора по старой схеме (удалять его шесть раз в неделю) и подекадно проводить дератизацию. Наш подрядчик продолжит пробовать разные типы ядов для крыс. К сожалению, ничего другого пока мы предложить не можем. Остается надеяться, что зимой популяция этих животных снизится в связи с погодными условиями», - прокомментировала ситуацию Ольга Сарычева, первый заместитель генерального директора ООО «ЖКС». А экспериментом между тем заинтересовались жильцы другого дома № 25 по ул. Лауреатов, которые обратились в управляющую компанию с просьбой провести такое же голосование у них. Каким будет результат, станет понятно только в январе, когда "ЖКС" приступит к работе на этом адресе.

Просмотров:258 Причина тому проста – собственники жилья отказались принимать участие в голосовании. Напомним, в ноябре коммунальники поделились, что сегодня в Норильске сложилась критическая санитарно–эпидемиологическая ситуация — ряд домов активно «обживают» насекомые и грызуны. Дом на Талнахской, 35, стал наглядным примером назревшей проблемы: по словам специалистов, крысы поднимаются до 5–6–го этажей и выше. В итоге жильцам предложили отказаться от привычного способа утилизации мусора, приняв участие с 1 по 7 декабря во внеочередном общем собрании собственников жилья, где основным вопросом стало изменение схемы выноса отходов. Если бы 67% голосующих согласились с этим, коммунальники заварили бы в подъездах мусорные стволы, вычистили и забили мусорные камеры, а контейнеры выставили бы на улицу, как это делается в хрущевках. Все это делалось бы за счет УК. Если бы эксперимент оказался удачным и число грызунов снизилось, опыт предложили бы распространить на все дома, которые обслуживает ООО «ЖКС».Более того, если бы предложение коммунальников было одобрено, это повлекло бы и незначительные изменения в платежках за жилищно-коммунальные услуги: из них исключили расходы на содержание мусороствола и мусорокамеры, и осталась бы плата только за вывоз мусора.До 1 декабря жители дома получили по почте пакет документов с пояснительной запиской, уведомлением о проведении собрания и протоколом решения, в котором они должны были отразить свою позицию. Протокол собрания граждане должны были принести в приемную «ЖКС», на ул. Московскую, 19.Сегодня, когда заочное и очное собрания позади, коммунальники подводят неутешительные итоги: открыли двери представителям УК только жители 12 квартир, и из всех только один собственник проголосовал по всем правилам, поставив подпись в решении собственников, да и то «против».А экспериментом между тем заинтересовались жильцы другого дома № 25 по ул. Лауреатов, которые обратились в управляющую компанию с просьбой провести такое же голосование у них. Каким будет результат, станет понятно только в январе, когда "ЖКС" приступит к работе на этом адресе.