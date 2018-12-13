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13 декабря 2018, 12:58



Мораторий на поправки в правила дорожного движения вводит ГИБДД, правда, только по своему ведомству.

«Мы договорились и ввели в системе ведомства некий мораторий на внесение изменений в ПДД. Никакие поправки мы инициировать не будем, потому что всех замучили и запутали. Мы ставим на паузу этот процесс», - сказал он. При этом Митрошин добавил, что отвечать может только за МВД. «Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение. Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», - добавил он. Напомним, последние изменения в ПДД вступили в силу 8 декабря текущего года и касались отмены обязанности водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы» на машинах, имеющих шипованные шины. Кроме того, у водителей, попавших в ДТП, появилась возможность оформить документы о происшествии без участия сотрудников полиции, независимо от наличия у участников ДТП разногласий относительно его обстоятельств. Если страховой полис ОСАГО заключен в электронном виде, по требованию автоинспектора теперь можно предоставить его распечатку. Также внесенными изменениями предусматривается, что опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. Кроме того, действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца») на автомобили, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, распространяться не будут. Сам знак «Инвалид» может устанавливаться на переднем или заднем стеклах автомобиля.

Просмотров:233 Госавтоинспекция России ввела мораторий на внесение изменений в правила дорожного движения. Ведомство взяло паузу в этом процессе, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ Дмитрия Митрошина.При этом Митрошин добавил, что отвечать может только за МВД. «Мы не можем гарантировать, что изменения не могут ввести Министерство транспорта или правительство не даст какое-то поручение. Но сами мы настроены на то, что сейчас пока эту деятельность немного приостановить», - добавил он.Напомним, последние изменения в ПДД вступили в силу 8 декабря текущего года и касались отмены обязанности водителей устанавливать опознавательный знак «Шипы» на машинах, имеющих шипованные шины.Кроме того, у водителей, попавших в ДТП, появилась возможность оформить документы о происшествии без участия сотрудников полиции, независимо от наличия у участников ДТП разногласий относительно его обстоятельств.Если страховой полис ОСАГО заключен в электронном виде, по требованию автоинспектора теперь можно предоставить его распечатку.Также внесенными изменениями предусматривается, что опознавательный знак «Инвалид» может быть установлен на транспортных средствах, управляемых инвалидами III группы, а также перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов.Кроме того, действия знаков 3.28 («Стоянка запрещена»), 3.29 («Стоянка запрещена по нечётным числам месяца») и 3.30 («Стоянка запрещена по чётным числам месяца») на автомобили, управляемые инвалидами, перевозящие инвалидов, в том числе детей-инвалидов, распространяться не будут. Сам знак «Инвалид» может устанавливаться на переднем или заднем стеклах автомобиля.