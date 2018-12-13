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13 декабря 2018, 13:26



Более 100 тысяч просроченных яиц обнаружили сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора на одной из оптовых баз в Норильске.

Некачественная и опасная продукция помещена на изолированное хранение до принятия управлением Россельхознадзора решения о порядке ее дальнейшего использования, сообщается на сайте ведомства. В сообщении говорится, проверка проводилась 7 декабря 2018 года. Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с сотрудниками прокуратуры города Норильска проведены мероприятия по контролю соблюдения хозяйствующими субъектами запретов и ограничений при обороте подконтрольных ветеринарному и фитосанитарному надзору грузов. В отношении нарушителя приняты меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства, выдано предписание для устранения выявленного нарушения.

Просмотров:221 В ходе проверки оптовой базы было выявлено хранение для последующей реализации партии яиц куриных пищевых столовых С1 в количестве 108 тыс. штук (300 мест) производства АО «Птицефабрика Синявинская» с истекшим сроком годности и в отсутствии ветеринарного сопроводительного документа.Некачественная и опасная продукция помещена на изолированное хранение до принятия управлением Россельхознадзора решения о порядке ее дальнейшего использования, сообщается на сайте ведомства.В сообщении говорится, проверка проводилась 7 декабря 2018 года. Управлением Россельхознадзора по Красноярскому краю совместно с сотрудниками прокуратуры города Норильска проведены мероприятия по контролю соблюдения хозяйствующими субъектами запретов и ограничений при обороте подконтрольных ветеринарному и фитосанитарному надзору грузов.В отношении нарушителя приняты меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.8 КоАП за нарушение ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства, выдано предписание для устранения выявленного нарушения.