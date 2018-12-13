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13 декабря 2018, 13:28



Норильский транспортный прокурор разъясняет: О законности увольнения работников по состоянию здоровья.

В случае отказа работника от постоянного или временного (на срок более 4 месяцев) перевода на другую работу либо отсутствия у работодателя подходящей работы работник подлежит увольнению по п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ. В целях исключения произвольного применения данного основания прекращения трудового договора необходимость перевода работника на другую работу должна быть установлена специализированным органом и зафиксирована в медицинском заключении. Отказ работодателя предоставить работнику имеющуюся в организации работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, может быть обжалован в установленном порядке. Наряду с указанным спор о восстановлении на работе в связи с незаконным увольнением подлежит рассмотрению в федеральном суде по месту нахождения организации, месту жительства или пребывания работника. То есть подсудность в таком случае альтернативная. Такие гражданские дела рассматриваются с обязательным участием прокурора, дающего заключение по существу спора. Срок на обращение за судебной защитой – 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. От уплаты госпошлины за рассмотрение спора судом истцы освобождены. За нарушение порядка увольнения для работодателя возможны следующие правовые последствия: - привлечение работодателя к административной ответственности по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния в соответствии со ст. 145.1 УК РФ) за невыплату или несвоевременную выплату работнику сумм, положенных при увольнении. В вышеуказанном случае работодателю придётся выплатить работнику сумму с процентами, указанных в ст. 236 ТК РФ; - привлечение к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ за другие нарушения процедуры увольнения, в частности, за несоблюдение требований к оформлению документов об увольнении (приказа об увольнении, трудовой книжки и др.); - признание увольнения незаконным, восстановление работника на работе и выплата ему среднего заработка за все время вынужденного прогула, возмещение судебных издержек.

Просмотров:225 Если в соответствии с медицинским заключением работник не может исполнять свои трудовые обязанности, работодатель, с его письменного согласия, обязан перевести такого работника на другую, имеющуюся в организации, работу, не противопоказанную по состоянию здоровья.В случае отказа работника от постоянного или временного (на срок более 4 месяцев) перевода на другую работу либо отсутствия у работодателя подходящей работы работник подлежит увольнению по п. 8 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ.В целях исключения произвольного применения данного основания прекращения трудового договора необходимость перевода работника на другую работу должна быть установлена специализированным органом и зафиксирована в медицинском заключении. Отказ работодателя предоставить работнику имеющуюся в организации работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья, может быть обжалован в установленном порядке. Наряду с указанным спор о восстановлении на работе в связи с незаконным увольнением подлежит рассмотрению в федеральном суде по месту нахождения организации, месту жительства или пребывания работника. То есть подсудность в таком случае альтернативная. Такие гражданские дела рассматриваются с обязательным участием прокурора, дающего заключение по существу спора. Срок на обращение за судебной защитой – 1 месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. От уплаты госпошлины за рассмотрение спора судом истцы освобождены.За нарушение порядка увольнения для работодателя возможны следующие правовые последствия:- привлечение работодателя к административной ответственности по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ (если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния в соответствии со ст. 145.1 УК РФ) за невыплату или несвоевременную выплату работнику сумм, положенных при увольнении. В вышеуказанном случае работодателю придётся выплатить работнику сумму с процентами, указанных в ст. 236 ТК РФ;- привлечение к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ за другие нарушения процедуры увольнения, в частности, за несоблюдение требований к оформлению документов об увольнении (приказа об увольнении, трудовой книжки и др.);- признание увольнения незаконным, восстановление работника на работе и выплата ему среднего заработка за все время вынужденного прогула, возмещение судебных издержек.