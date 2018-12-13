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13 декабря 2018, 13:37



В предновогодние дни в «Арктике» норильчан ждут два ледовых шоу.

Второе шоу, «Юнона и Авось», соберет более взрослую аудиторию. Сохранив стихи А. Вознесенского и музыку А. Рыбникова, артисты предлагают зрителю иной формат шоу - рок-оперу на льду в постановке Санкт-Петербургского театра Елены Бережной. Партии Николая Резанова и Кончиты исполняют многолетние партнеры в танцах на льду, пятикратные чемпионы США Петр Чернышев и Наоми Ланг. Единственное выступление состоится 22 декабря в 20.00.

Просмотров:220 Оба представления привозные. Первое – «Алиса в Зазеркалье» - является продолжением прошлогоднего шоу, его зрителями в основном станут дети. Оно пройдет 21 декабря в 13.00, 16.00 и 19.00; 22 декабря в 10.00, 13.00 и 16.00; 23 декабря в 10.00, 13.00, 16.00 и 19.00.Второе шоу, «Юнона и Авось», соберет более взрослую аудиторию. Сохранив стихи А. Вознесенского и музыку А. Рыбникова, артисты предлагают зрителю иной формат шоу - рок-оперу на льду в постановке Санкт-Петербургского театра Елены Бережной. Партии Николая Резанова и Кончиты исполняют многолетние партнеры в танцах на льду, пятикратные чемпионы США Петр Чернышев и Наоми Ланг. Единственное выступление состоится 22 декабря в 20.00.