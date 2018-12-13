Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 декабря 2018, 14:46



В Норильске доверчивая пенсионерка лишилась сбережений в 185 тысяч рублей.

По данному факту следователи отдела МВД России по Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 6 лет лишения свободы. Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление владельца банковской карты и абонентского номера, с которого звонил мошенник. В ПФР напоминают, что специалисты всегда звонят со стационарных номеров, а реквизиты им не нужны, поскольку в фонде имеется своя база данных пенсионеров: «Тем более, подобные вопросы никогда не решаются по телефону, а только при личной встрече. Будьте осторожны и предупредите родных».

Просмотров:205 52-летней женщине позвонил неизвестный человек, который представился сотрудником Пенсионного фонда. Он сказал, что женщине произвели перерасчет пенсии, а чтобы деньги поступили на ее счет, попросил назвать номера карт. Пенсионерка выполнила все указания, а после ожидания пополнения счетов обнаружила на них «0». Доверчивая женщина лишилась с трех банковских карт всех средств. Общая сумма ущерба составила более 185 тысяч рублей.По данному факту следователи отдела МВД России по Норильску возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание сроком до 6 лет лишения свободы.Сотрудники полиции в настоящее время проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление владельца банковской карты и абонентского номера, с которого звонил мошенник.В ПФР напоминают, что специалисты всегда звонят со стационарных номеров, а реквизиты им не нужны, поскольку в фонде имеется своя база данных пенсионеров: «Тем более, подобные вопросы никогда не решаются по телефону, а только при личной встрече. Будьте осторожны и предупредите родных».