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13 декабря 2018, 14:52



14 декабря в Агентстве развития Норильска пройдет мастерская на тему «Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического планирования».

Напомним, Марина Смирнова - член Комитета по туризму Российского союза промышленников и предпринимателей, член Координационного комитета по туризму города Москвы, преподаватель ряда ведущих вузов России (РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова), член Королевского союза сертифицированных экспертов (MRICS, Великобритания), автор многочисленных публикаций по туризму и гостиничному рынку. Она рассмотрит понятие «туристический кластер» и причину его популярности, расскажет, для чего в туристском бизнесе нужно мыслить стратегически, что нужно учитывать, чтобы реализовать успешный комплексный проект развития туризма. Мастерская начнет свою работу в 14.00. В рамках программы состоится также дискуссия о проблемных зонах туристического кластера нашего региона.

Просмотров:193 Ее проведет партнер, руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма компании «Кушман энд Вэйкфилд» Марина Смирнова.Напомним, Марина Смирнова - член Комитета по туризму Российского союза промышленников и предпринимателей, член Координационного комитета по туризму города Москвы, преподаватель ряда ведущих вузов России (РАНХиГС, РЭУ им. Плеханова), член Королевского союза сертифицированных экспертов (MRICS, Великобритания), автор многочисленных публикаций по туризму и гостиничному рынку.Она рассмотрит понятие «туристический кластер» и причину его популярности, расскажет, для чего в туристском бизнесе нужно мыслить стратегически, что нужно учитывать, чтобы реализовать успешный комплексный проект развития туризма.Мастерская начнет свою работу в 14.00. В рамках программы состоится также дискуссия о проблемных зонах туристического кластера нашего региона.