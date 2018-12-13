Фото новости:

метель

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 декабря 2018, 14:59

Порядок предоставления муниципальных квартир в коммерческий наём изменится: теперь квартиры будут предоставляться только тем гражданам, у кого нет другого жилья.


Этот вопрос сегодня обсудили депутаты на заседании комиссии по городскому хозяйству. В 2012 году, чтобы сократить пустующее жилье, муниципалитет принял решение о выделении квартир в коммерческий наём всем желающим, вне зависимости от того, есть ли у них другое жильё в собственности или найме. Сейчас ситуации изменилась: большинство пустующих норильских квартир, находящихся в муниципальной собственности, заселено. А спрос на коммерческий наём жилья остаётся высоким, в том числе среди граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Администрация города в связи с этим намерена прекратить предоставление квартир по коммерческому найму гражданам, если у них и членов их семей на территории Норильска есть жильё в собственности (в том числе в долевой) или по договорам найма. Исключение будет сделано только для тех горожан, которым жилье в комнаём предоставляется в связи с трудной жизненной ситуацией.
В остальном нормы предоставления квартир в коммерческий наём остались неизменными. Жильё по-прежнему будет предоставляться на срок от года до пяти лет. Затраты нанимателя на проведение ремонта возмещению не подлежат. Жильё по комнайму нельзя обменять или приватизировать. В случае несоблюдения условий договора найма - задолженность по оплате за наём или за ЖКХ, использование жилого помещения не по назначению, нарушение прав и интересов соседей - он может быть расторгнут наймодателем, в том числе в судебном порядке, без предоставления иного жилого помещения.
Утверждение нового Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования город Норильск члены комиссии поддержали. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии норильского горсовета, которая состоится 18 декабря.

Просмотров:195
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 13 декабря 2018 
17:42   С 1 января 2019 года Норильск переходит на вывоз бытового мусора силами регионального оператора. 17:35   На следующей неделе новый перевозчик выводит в Талнахе на маршрут 27 «К» восемь новых автобусов.
16:58   Чаще всего норильчане интересуются вопросами жилищно-коммунального хозяйства: таковы итоги прошедшего вчера общероссийского дня приема граждан. 16:55   42 млн рублей выплатил «Норникель» в муниципальный дорожный фонд за вред, причиненный местным дорогам.
16:44   В прокуратуре г. Норильска состоялось очередное совещание межведомственной рабочей группы по охране окружающей среды. 16:41   Транспортная полиция Норильска раскрыла кражу телефона в аэропорту.
16:18   В детском саду № 18 «Полянка» заменили систему водоснабжения. 15:56   В администрации города подвели итоги общероссийского дня приёма граждан.
15:35   Размер ежемесячных выплат на первого ребенка в Красноярском крае в 2019 году увеличится. 15:28   В Норильске сняли штормовое предупреждение.
15:18   22 декабря спортивный зал «Горняк» (ул. Строителей, 23) приглашает зрителей на чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин. 15:18   Порядок размещения нестационарных торговых объектов будет урегулирован.
14:59   Порядок предоставления муниципальных квартир в коммерческий наём изменится: теперь квартиры будут предоставляться только тем гражданам, у кого нет другого жилья. 14:52   14 декабря в Агентстве развития Норильска пройдет мастерская на тему «Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического планирования».
14:46   В Норильске доверчивая пенсионерка лишилась сбережений в 185 тысяч рублей. 13:37   В предновогодние дни в «Арктике» норильчан ждут два ледовых шоу.
13:28   Норильский транспортный прокурор разъясняет: О законности увольнения работников по состоянию здоровья. 13:26   Более 100 тысяч просроченных яиц обнаружили сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора на одной из оптовых баз в Норильске.
12:58   Мораторий на поправки в правила дорожного движения вводит ГИБДД, правда, только по своему ведомству. 12:43   Эксперимента не будет: в доме на ул. Талнахской, 35, не будут заварены мусоросборники в борьбе с грызунами.
11:41   Сегодня в Норильске открыли продажу авиабилетов по субсидированным тарифам. 11:05   В День Конституции в Отделе МВД по Норильску школьникам вручили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации
10:44   Норильские спортсмены и школьники, относящиеся к категории социально незащищенных, со следующего лета смогут отдыхать за счет муниципалитета, в том числе и на Черном море. 10:24   Из-за непогоды дорогу из Норильска в аэропорт закрыли.
09:20   На три года норильчанин может лишиться свободы за хранение марихуаны. 08:54   Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет!
08:49   На Норильск надвигается буря. В Кайеркане уже разыгрывается пурга.

 12 декабря 2018 
16:51   На Таймыре супружеская пара Агеевых отметила бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни. 16:08   В столице Таймыра создадут народную аллею снежных скульптур.
16:04   Директор красноярского представительства компании «Норникель» назван человеком года. 15:59   За кражу мобильного телефона 37-летней норильчанке грозит до шести лет лишения свободы.
13:24   Сегодня до 20.00 норильчане могут обратиться к руководителям города с наболевшими вопросами в рамках единого дня приема граждан. 12:57   Владимир Путин вручил премию красноярцам, вывезшим из тундры легендарный самолет.
12:37   Представители норильского филиала народного университета «Активное долголетие» побывали на первом краевом слете и вместе с коллегами из других городов обсудили вопросы образования пожилых людей. 12:28   В ДТП с участием кайерканской маршрутки никто не пострадал.
12:16   Накануне вечером у монумента «Черный тюльпан» норильчане вспоминали российских воинов, погибших в Чечне. 12:09   Норильские полицейские направили в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков.
11:36   Глава краевого Росприроднадзора Андрей Калинин задержан за взятку. 11:28   С 2020 года в России трудовая книжка уйдет в прошлое.
11:15   Этап эстафеты огня Всемирной зимней Универсиады 2019 года прошел в Новосибирске. 11:15   Норильский транспортный прокурор разъясняет.
11:09   Выставочный матч «Красная машина. Связь поколений» приурочили к 100-летию прославленного советского тренера Анатолия Тарасова. 11:02   ФХР и «Норникель» подписали соглашение о партнерстве и представили программу сотрудничества.
10:46   Ребята начальной школы 4-й гимназии готовят открытки для подопечных Центра милосердия Норильска. 10:13   Сегодня в Норильске проходит общероссийский день приема граждан.
10:05   12 декабря – День Конституции РФ.

 11 декабря 2018 
16:51   Госдума приняла закон о наделении Росатома полномочиями по развитию Севморпути. 16:43   Восстановить свои права более 170 пенсионерам и инвалидам помогла прокуратура г. Норильска.
16:13   Эксперты высоко оценили отчет «Норникеля» об устойчивом развитии. 16:07   В Норильске прошло второе занятии в «Школе доктора Айболита». Специалисты развенчали мифы о вакцинации, а ученики узнали о пользе прививок и чипирования домашних питомцев.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх