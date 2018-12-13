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13 декабря 2018, 14:59



Порядок предоставления муниципальных квартир в коммерческий наём изменится: теперь квартиры будут предоставляться только тем гражданам, у кого нет другого жилья.

В остальном нормы предоставления квартир в коммерческий наём остались неизменными. Жильё по-прежнему будет предоставляться на срок от года до пяти лет. Затраты нанимателя на проведение ремонта возмещению не подлежат. Жильё по комнайму нельзя обменять или приватизировать. В случае несоблюдения условий договора найма - задолженность по оплате за наём или за ЖКХ, использование жилого помещения не по назначению, нарушение прав и интересов соседей - он может быть расторгнут наймодателем, в том числе в судебном порядке, без предоставления иного жилого помещения. Утверждение нового Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования город Норильск члены комиссии поддержали. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии норильского горсовета, которая состоится 18 декабря.

Просмотров:195 Этот вопрос сегодня обсудили депутаты на заседании комиссии по городскому хозяйству. В 2012 году, чтобы сократить пустующее жилье, муниципалитет принял решение о выделении квартир в коммерческий наём всем желающим, вне зависимости от того, есть ли у них другое жильё в собственности или найме. Сейчас ситуации изменилась: большинство пустующих норильских квартир, находящихся в муниципальной собственности, заселено. А спрос на коммерческий наём жилья остаётся высоким, в том числе среди граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Администрация города в связи с этим намерена прекратить предоставление квартир по коммерческому найму гражданам, если у них и членов их семей на территории Норильска есть жильё в собственности (в том числе в долевой) или по договорам найма. Исключение будет сделано только для тех горожан, которым жилье в комнаём предоставляется в связи с трудной жизненной ситуацией.В остальном нормы предоставления квартир в коммерческий наём остались неизменными. Жильё по-прежнему будет предоставляться на срок от года до пяти лет. Затраты нанимателя на проведение ремонта возмещению не подлежат. Жильё по комнайму нельзя обменять или приватизировать. В случае несоблюдения условий договора найма - задолженность по оплате за наём или за ЖКХ, использование жилого помещения не по назначению, нарушение прав и интересов соседей - он может быть расторгнут наймодателем, в том числе в судебном порядке, без предоставления иного жилого помещения.Утверждение нового Положения о порядке предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального образования город Норильск члены комиссии поддержали. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на сессии норильского горсовета, которая состоится 18 декабря.