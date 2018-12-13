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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:42 С 1 января 2019 года Норильск переходит на вывоз бытового мусора силами регионального оператора.
17:35 На следующей неделе новый перевозчик выводит в Талнахе на маршрут 27 «К» восемь новых автобусов.
16:58 Чаще всего норильчане интересуются вопросами жилищно-коммунального хозяйства: таковы итоги прошедшего вчера общероссийского дня приема граждан.
16:55 42 млн рублей выплатил «Норникель» в муниципальный дорожный фонд за вред, причиненный местным дорогам.
16:44 В прокуратуре г. Норильска состоялось очередное совещание межведомственной рабочей группы по охране окружающей среды.
16:41 Транспортная полиция Норильска раскрыла кражу телефона в аэропорту.
16:18 В детском саду № 18 «Полянка» заменили систему водоснабжения.
15:56 В администрации города подвели итоги общероссийского дня приёма граждан.
15:35 Размер ежемесячных выплат на первого ребенка в Красноярском крае в 2019 году увеличится.
15:28 В Норильске сняли штормовое предупреждение.
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