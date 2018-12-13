Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 декабря 2018, 15:18



Порядок размещения нестационарных торговых объектов будет урегулирован.

Принятие Положения о порядке размещения и (или) эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории позволит урегулировать ряд вопросов, связанных с размещением временных сооружений на территории Норильска. Все условия размещения нестационарных торговых объектов будут регламентироваться договором: целевое назначение объекта, его площадь и специализация. Кроме того, особое внимание будет уделяться соблюдению правил благоустройства территории, санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к объектам мелкорозничной торговли, правил пожарной безопасности, требований технических регламентов безопасности. В случае если будет выявлено нарушение хозяйствующим субъектом какого-либо из прописанных пунктов, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке. Представленный администрацией Норильска проект Положения депутаты поддержали, рекомендовав его для утверждения на сессии городского Совета, которая состоится 18 декабря.

Просмотров:177 Вопрос утверждения документа сегодня обсудили депутаты на заседании комиссии по городскому хозяйству. Разработка нормативного акта актуальна, поскольку зачастую арендаторы вместо размещения временного сооружения возводят капитальные, стационарные строения, тем самым нарушая условия договоров аренды земельных участков.Принятие Положения о порядке размещения и (или) эксплуатации нестационарных торговых объектов на территории позволит урегулировать ряд вопросов, связанных с размещением временных сооружений на территории Норильска. Все условия размещения нестационарных торговых объектов будут регламентироваться договором: целевое назначение объекта, его площадь и специализация. Кроме того, особое внимание будет уделяться соблюдению правил благоустройства территории, санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к объектам мелкорозничной торговли, правил пожарной безопасности, требований технических регламентов безопасности. В случае если будет выявлено нарушение хозяйствующим субъектом какого-либо из прописанных пунктов, договор может быть расторгнут в одностороннем порядке.Представленный администрацией Норильска проект Положения депутаты поддержали, рекомендовав его для утверждения на сессии городского Совета, которая состоится 18 декабря.