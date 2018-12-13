Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 декабря 2018, 15:18



22 декабря спортивный зал «Горняк» (ул. Строителей, 23) приглашает зрителей на чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин.

«Это финал года, допуск – наличие второго взрослого разряда. Борьба будет в личном первенстве в каждой весовой категории. Кроме того, будут разыграны приз абсолютного победителя в троеборье (присед со штангой, жим лежа, становая тяга), а также абсолютного победителя по жиму лежа среди мужчин и женщин (отдельно), плюс разыграем командное первенство», - отмечают организаторы. На параде открытия, который запланирован на 15.00, также состоится вручение удостоверений кандидатов в мастера спорта, соискателей – около десяти человек.

Просмотров:185 Соревнования, которые стартуют в 11.30, соберут сильнейших атлетов Норильска и Дудинки. Атлеты посоревнуются в семи женских и восьми мужских весовых категориях в индивидуальном зачете. Ожидается участие шести команд, включая дудинцев, в целом на чемпионате организаторы ждут 50-60 спортсменов.«Это финал года, допуск – наличие второго взрослого разряда. Борьба будет в личном первенстве в каждой весовой категории. Кроме того, будут разыграны приз абсолютного победителя в троеборье (присед со штангой, жим лежа, становая тяга), а также абсолютного победителя по жиму лежа среди мужчин и женщин (отдельно), плюс разыграем командное первенство», - отмечают организаторы.На параде открытия, который запланирован на 15.00, также состоится вручение удостоверений кандидатов в мастера спорта, соискателей – около десяти человек.