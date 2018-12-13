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13 декабря 2018, 15:28



В Норильске сняли штормовое предупреждение.

«Сегодня порывы ветра регистрировались только до 16 м/с, вкупе с высокой температурой воздуха это не «дотягивало» даже до актировки по четвертый класс, ее объявили «с запасом». Да, знаю, что многие родители были удивлены и недовольны тем, что не объявили актировку по 11-й класс, но есть график, составленный управлением образования города, согласно ему и объявляется «выходной от школы». В любом случае у каждого родителя остается право не пускать своего ребенка в школу, если он считает, что погода для этого недопустима», - подчеркнули синоптики.

Просмотров:230 Начавшаяся ранним утром сильная метель уже к обеду завершилась, как и предсказывали норильские синоптики, и в настоящее время видимость составляет 2-4 км, ветер западный 9-14 м/с, температура воздуха -18…-23°С. Завтра ожидаются аналогичные показатели погоды, продолжится выхолаживание воздуха, а в выходные в город придет очередной циклон.