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13 декабря 2018, 15:35



Размер ежемесячных выплат на первого ребенка в Красноярском крае в 2019 году увеличится.

Размер пособия рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплат для соответствующей территории Красноярского края. Так, например, 1,5-кратный прожиточный минимум на одного члена семьи в Красноярске в 2019 году составит 17 тыс. 438 рублей, а в Норильске – 25 тыс. 418 рублей. Следовательно, ежемесячная выплата на ребенка для Красноярска будет 11 тыс. 589 рублей, а для Норильска – 16 тыс. 741 рубль. На предоставление ежемесячных выплат в 2019 году в федеральном бюджете для Красноярского края предусмотрено 833 млн рублей. За назначением ежемесячной выплаты необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, говорится в сообщении Ежемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка при условии, что женщина обратилась с заявлением в течение шести месяцев со дня рождения малыша. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за назначением. На 1 декабря этого года в Красноярском крае родились 30 тыс. 920 детей, из них 11 тыс. 594 ребенка – первенцы. За получением ежемесячной выплаты в 2018 году обратились 5 тыс. 708 родителей.

Просмотров:210 В 2019 году продолжат действовать выплаты, которые были введены в этом году по инициативе президента РФ. Это пособие предоставляется тем семьям, в которых был рожден (усыновлен) первый ребенок и чей семейный доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, сообщает Кrasnoyarskmedia.ru.Размер пособия рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума, установленной за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплат для соответствующей территории Красноярского края. Так, например, 1,5-кратный прожиточный минимум на одного члена семьи в Красноярске в 2019 году составит 17 тыс. 438 рублей, а в Норильске – 25 тыс. 418 рублей. Следовательно, ежемесячная выплата на ребенка для Красноярска будет 11 тыс. 589 рублей, а для Норильска – 16 тыс. 741 рубль.На предоставление ежемесячных выплат в 2019 году в федеральном бюджете для Красноярского края предусмотрено 833 млн рублей. За назначением ежемесячной выплаты необходимо обращаться в орган социальной защиты населения по месту жительства или в МФЦ, говорится в сообщенииЕжемесячная выплата назначается со дня рождения ребенка при условии, что женщина обратилась с заявлением в течение шести месяцев со дня рождения малыша. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за назначением.На 1 декабря этого года в Красноярском крае родились 30 тыс. 920 детей, из них 11 тыс. 594 ребенка – первенцы. За получением ежемесячной выплаты в 2018 году обратились 5 тыс. 708 родителей.