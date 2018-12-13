Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 декабря 2018, 15:56



В администрации города подвели итоги общероссийского дня приёма граждан.

Для оказания помощи в разрешении различных вопросов обратились 103 гражданина, рассмотрено 120 вопросов. Чаще норильчане интересовались вопросами жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильём, реализации социальной политики, а также трудоустройства. По большинству поступивших вопросов обратившимся даны разъяснения, в остальных случаях ответы будут предоставлены в рамках федерального законодательства. Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно 12 декабря в соответствии с поручением президента России.

Просмотров:174 Прием населения по личным вопросам провел глава города Ринат Ахметчин, его заместители по направлениям, должностные лица администрации Норильска, председатель и депутаты городского Совета.Для оказания помощи в разрешении различных вопросов обратились 103 гражданина, рассмотрено 120 вопросов. Чаще норильчане интересовались вопросами жилищно-коммунального хозяйства, обеспечения жильём, реализации социальной политики, а также трудоустройства. По большинству поступивших вопросов обратившимся даны разъяснения, в остальных случаях ответы будут предоставлены в рамках федерального законодательства.Общероссийский день приема граждан проводится ежегодно 12 декабря в соответствии с поручением президента России.