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13 декабря 2018, 16:18



В детском саду № 18 «Полянка» заменили систему водоснабжения.

По словам Дмитрия Самородова, начальника управления капитальных ремонтов и строительства, детский сад № 18 «Полянка» был введен в эксплуатацию в 1991 году, и за это время система водоснабжения, канализация, гидроизоляция, а также сантехника морально устарели и пришли в негодность. В рамках поддержания действующих объектов муниципальной собственности на 2018 год были запланированы работы по полной замене систем канализации и водоснабжения во всем детском учреждении. В марте был проведен открытый аукцион, определен подрядчик, закуплены необходимые для ремонта материалы и оборудование, а уже в июне порядка 150 ребятишек целыми группами вместе со своими воспитателями были распределены по трем другим детским садам. С июня и до конца октября в здании детского сада были полностью заменены трубы систем водоснабжения и канализации, приведены в соответствие с требованиями СанПиНов туалетные комнаты во всех группах детского сада. Всего их 12. Также в туалетных комнатах были сделаны специальные перегородки, поставлена новая сантехника: унитазы и раковины с учетом возрастов детей, посещающих ту или иную группу, а также мойки. Помимо этого полностью поменяны канализация и водоснабжение в помещении бассейна, прачечных, туалетах для персонала и пищеблоке. Сумма контракта на выполнение всех этих работ составила 10 миллионов 300 тысяч рублей. Однако не обошлось и без задержек. Подрядчик затянул сдачу объекта на месяц, в итоге с ним была проведена претензионная работа и выписан штраф. «Но не это самое главное, – говорит Дмитрий Самородов. - Главное, что строительно-монтажные работы по замене системы водоснабжения и ремонту системы канализации выполнены на сто процентов. И дети и их воспитатели вернулись в обновленный детский сад».

Просмотров:197 В своем привычном режиме талнахский детский сад работает уже больше месяца. Дети и воспитатели довольны новенькими отремонтированными туалетными комнатами и в целом работами, которые выполнил подрядчик под контролем управления капитальных ремонтов и строительства администрации Норильска.По словам Дмитрия Самородова, начальника управления капитальных ремонтов и строительства, детский сад № 18 «Полянка» был введен в эксплуатацию в 1991 году, и за это время система водоснабжения, канализация, гидроизоляция, а также сантехника морально устарели и пришли в негодность. В рамках поддержания действующих объектов муниципальной собственности на 2018 год были запланированы работы по полной замене систем канализации и водоснабжения во всем детском учреждении.В марте был проведен открытый аукцион, определен подрядчик, закуплены необходимые для ремонта материалы и оборудование, а уже в июне порядка 150 ребятишек целыми группами вместе со своими воспитателями были распределены по трем другим детским садам. С июня и до конца октября в здании детского сада были полностью заменены трубы систем водоснабжения и канализации, приведены в соответствие с требованиями СанПиНов туалетные комнаты во всех группах детского сада. Всего их 12. Также в туалетных комнатах были сделаны специальные перегородки, поставлена новая сантехника: унитазы и раковины с учетом возрастов детей, посещающих ту или иную группу, а также мойки. Помимо этого полностью поменяны канализация и водоснабжение в помещении бассейна, прачечных, туалетах для персонала и пищеблоке. Сумма контракта на выполнение всех этих работ составила 10 миллионов 300 тысяч рублей. Однако не обошлось и без задержек. Подрядчик затянул сдачу объекта на месяц, в итоге с ним была проведена претензионная работа и выписан штраф.«Но не это самое главное, – говорит Дмитрий Самородов. - Главное, что строительно-монтажные работы по замене системы водоснабжения и ремонту системы канализации выполнены на сто процентов. И дети и их воспитатели вернулись в обновленный детский сад».