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13 декабря 2018, 16:41



Транспортная полиция Норильска раскрыла кражу телефона в аэропорту.

В ходе оперативных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый, который уже следовал в Норильск. Им оказался 35-летний житель республики Хакасия, у которого был обнаружен и изъят похищенный телефон. В содеянном мужчина раскаялся. По данному факту возбуждено уголовное дело по стать 158 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. В настоящее время дело направлено в суд, сообщила старший инспектор по АПиК штаба Таймырского ЛО МВД России Татьяна Ковалева.

Просмотров:215 В ноябре текущего года к сотрудникам транспортной полиции обратился гражданин с заявлением о том, что во время прохождения досмотра на входе в аэропорт у него похитили сотовый телефон.В ходе оперативных мероприятий по горячим следам установлен и задержан подозреваемый, который уже следовал в Норильск. Им оказался 35-летний житель республики Хакасия, у которого был обнаружен и изъят похищенный телефон. В содеянном мужчина раскаялся.По данному факту возбуждено уголовное дело по стать 158 УК РФ, санкции которой предусматривают наказание до двух лет лишения свободы. В настоящее время дело направлено в суд, сообщила старший инспектор по АПиК штаба Таймырского ЛО МВД России Татьяна Ковалева.