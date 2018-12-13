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13 декабря 2018, 16:44



В прокуратуре г. Норильска состоялось очередное совещание межведомственной рабочей группы по охране окружающей среды.

В данном совещании приняли участие представители межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва, территориального отдела в г. Норильске управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, территориального отдела в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, Управления городского хозяйства Администрации г. Норильска, комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды Таймырского ЦГСМ - филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС», сотрудники ОМВД России по г. Норильску. Также на совещание были приглашены представители хозяйствующих субъектов, сфера деятельности которых касается вопросов сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I – V классов опасности. На совещании обсуждался вопрос готовности начала функционирования с 01.01.2019 системы мер, обеспечивающих своевременность и бесперебойность оказание населению МО г. Норильск услуг по приему, перемещению твердых коммунальных отходов, их утилизации и вторичной переработке, который крайне актуален для северных территорий. Выступившие на совещании начальник управления городского хозяйства администрации г. Норильска, директор представительства на территории города регионального оператора довели до присутствующих информацию о проделанной работе по вышеуказанному вопросу, а также решению первоочередных задач для реализации на территории муниципального округа «мусорной» реформы, ответили на вопросы, возникшие у жилищных организаций, операторов полигонов по обращению с твердыми коммунальными отходами и иных присутствующих лиц. Представители рабочей группы по охране окружающей среды выступили с докладами о проделанной работе в 2018 году, обсудили планы о совместных мероприятиях в области охраны окружающей среды, в той мере, в какой это необходимо укреплению здоровья человека, развитию экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального округа г. Норильск, запланировали конкретные мероприятия по повышению эффективности совместной деятельности в обозначенной сфере.

Просмотров:186 7 декабря 2018 года под председательством исполняющего обязанности прокурора г. Норильска Николая Кублика в прокуратуре г. Норильска состоялось очередное межведомственное совещание рабочей группы по охране окружающей среды, сообщили в прокуратуре города.В данном совещании приняли участие представители межрегионального управления Росприроднадзора по Красноярскому краю и Республике Тыва, территориального отдела в г. Норильске управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю, территориального отдела в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского районов Министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края, Управления городского хозяйства Администрации г. Норильска, комплексной лаборатории по мониторингу загрязнения окружающей среды Таймырского ЦГСМ - филиала ФГБУ «Среднесибирское УГМС», сотрудники ОМВД России по г. Норильску. Также на совещание были приглашены представители хозяйствующих субъектов, сфера деятельности которых касается вопросов сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов I – V классов опасности.На совещании обсуждался вопрос готовности начала функционирования с 01.01.2019 системы мер, обеспечивающих своевременность и бесперебойность оказание населению МО г. Норильск услуг по приему, перемещению твердых коммунальных отходов, их утилизации и вторичной переработке, который крайне актуален для северных территорий.Выступившие на совещании начальник управления городского хозяйства администрации г. Норильска, директор представительства на территории города регионального оператора довели до присутствующих информацию о проделанной работе по вышеуказанному вопросу, а также решению первоочередных задач для реализации на территории муниципального округа «мусорной» реформы, ответили на вопросы, возникшие у жилищных организаций, операторов полигонов по обращению с твердыми коммунальными отходами и иных присутствующих лиц.Представители рабочей группы по охране окружающей среды выступили с докладами о проделанной работе в 2018 году, обсудили планы о совместных мероприятиях в области охраны окружающей среды, в той мере, в какой это необходимо укреплению здоровья человека, развитию экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории муниципального округа г. Норильск, запланировали конкретные мероприятия по повышению эффективности совместной деятельности в обозначенной сфере.