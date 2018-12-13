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13 декабря 2018, 16:55



42 млн рублей выплатил «Норникель» в муниципальный дорожный фонд за вред, причиненный местным дорогам.

При проверке в деятельности «Норникеля» прокуратура выявила нарушения положений Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и «Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов». Так, перевозка тяжеловесных и опасных грузов допускается при наличии специального разрешения, при оформлении которого заинтересованное в использовании автодорог лицо, осуществляет плату в счет возмещения вреда, причиненного дорогам. Проверка же показала, что за первый квартал 2015 года «Норникель» за перевозку тяжеловесных грузов 22 транспортными средствами произвел в муниципальный дорожный фонд многократно уменьшенную плату в сумме более 2,5 миллионов рублей, что составило фактически всего лишь 3,1% от подлежащей к уплате сумме. По результатам проверки прокурором города внесено представление директору Заполярного филиала «Норникеля» об устранении нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения с требованием внести в муниципальный дорожный фонд недостающую сумму. В ответ предприятие отказалось выполнить возложенную на него обязанность, оставив фактически требования прокурора без удовлетворения. По решению Норильского городского суда от 24.06.2016, пересмотренному дважды апелляционной инстанцией, ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2018 году произвел в муниципальный дорожный фонд плату за вред причиненный проездом одного тяжеловесного автомобиля в размере почти три миллиона рублей. В ходе судебного разбирательства по второму иску прокурора, заявленного в декабре 2017 года, о взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» вреда от проезда 21 транспортного средства в сумме более 53,5 миллиона рублей, суд назначил экспертизу выполненных прокурором расчетов. По экспертному заключению сумма расчета вреда составила 39 210 556,64 рубля, сообщили в прокуратуре города.

Просмотров:217 Прокуратурой г. Норильска была проведена проверка по исполнению перевозчиками требований обеспечения безопасного дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах.При проверке в деятельности «Норникеля» прокуратура выявила нарушения положений Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и «Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов».Так, перевозка тяжеловесных и опасных грузов допускается при наличии специального разрешения, при оформлении которого заинтересованное в использовании автодорог лицо, осуществляет плату в счет возмещения вреда, причиненного дорогам.Проверка же показала, что за первый квартал 2015 года «Норникель» за перевозку тяжеловесных грузов 22 транспортными средствами произвел в муниципальный дорожный фонд многократно уменьшенную плату в сумме более 2,5 миллионов рублей, что составило фактически всего лишь 3,1% от подлежащей к уплате сумме.По результатам проверки прокурором города внесено представление директору Заполярного филиала «Норникеля» об устранении нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения с требованием внести в муниципальный дорожный фонд недостающую сумму.В ответ предприятие отказалось выполнить возложенную на него обязанность, оставив фактически требования прокурора без удовлетворения.По решению Норильского городского суда от 24.06.2016, пересмотренному дважды апелляционной инстанцией, ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2018 году произвел в муниципальный дорожный фонд плату за вред причиненный проездом одного тяжеловесного автомобиля в размере почти три миллиона рублей.В ходе судебного разбирательства по второму иску прокурора, заявленного в декабре 2017 года, о взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» вреда от проезда 21 транспортного средства в сумме более 53,5 миллиона рублей, суд назначил экспертизу выполненных прокурором расчетов.По экспертному заключению сумма расчета вреда составила 39 210 556,64 рубля, сообщили в прокуратуре города.