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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 декабря 2018, 16:55

42 млн рублей выплатил «Норникель» в муниципальный дорожный фонд за вред, причиненный местным дорогам.


Прокуратурой г. Норильска была проведена проверка по исполнению перевозчиками требований обеспечения безопасного дорожного движения на муниципальных автомобильных дорогах.
При проверке в деятельности «Норникеля» прокуратура выявила нарушения положений Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации» и «Правил возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов».
Так, перевозка тяжеловесных и опасных грузов допускается при наличии специального разрешения, при оформлении которого заинтересованное в использовании автодорог лицо, осуществляет плату в счет возмещения вреда, причиненного дорогам.
Проверка же показала, что за первый квартал 2015 года «Норникель» за перевозку тяжеловесных грузов 22 транспортными средствами произвел в муниципальный дорожный фонд многократно уменьшенную плату в сумме более 2,5 миллионов рублей, что составило фактически всего лишь 3,1% от подлежащей к уплате сумме.
По результатам проверки прокурором города внесено представление директору Заполярного филиала «Норникеля» об устранении нарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения с требованием внести в муниципальный дорожный фонд недостающую сумму.
В ответ предприятие отказалось выполнить возложенную на него обязанность, оставив фактически требования прокурора без удовлетворения.
По решению Норильского городского суда от 24.06.2016, пересмотренному дважды апелляционной инстанцией, ПАО «ГМК «Норильский никель» в 2018 году произвел в муниципальный дорожный фонд плату за вред причиненный проездом одного тяжеловесного автомобиля в размере почти три миллиона рублей.
В ходе судебного разбирательства по второму иску прокурора, заявленного в декабре 2017 года, о взыскании с ПАО «ГМК «Норильский никель» вреда от проезда 21 транспортного средства в сумме более 53,5 миллиона рублей, суд назначил экспертизу выполненных прокурором расчетов.
По экспертному заключению сумма расчета вреда составила 39 210 556,64 рубля, сообщили в прокуратуре города.

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