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13 декабря 2018, 16:58



Чаще всего норильчане интересуются вопросами жилищно-коммунального хозяйства: таковы итоги прошедшего вчера общероссийского дня приема граждан.

За день на прием обратились 103 норильчанина, было рассмотрено 120 вопросов. Чаще всего горожане интересовались вопросами жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения жильем, реализацией социальной политики и трудоустройством. «По большинству поступивших вопросов обратившимся даны разъяснения, в остальных случаях ответы будут предоставлены в рамках федерального законодательства», - отметили в пресс-службе администрации Норильска.

Просмотров:180 Напомним, 12 декабря прием населения по личным вопросам провели глава города Ринат Ахметчин, его заместители по направлениям, должностные лица администрации Норильска, председатель и депутаты городского Совета.За день на прием обратились 103 норильчанина, было рассмотрено 120 вопросов. Чаще всего горожане интересовались вопросами жилищно-коммунального хозяйства, а также обеспечения жильем, реализацией социальной политики и трудоустройством.