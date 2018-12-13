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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 декабря 2018, 17:35

На следующей неделе новый перевозчик выводит в Талнахе на маршрут 27 «К» восемь новых автобусов.


Маневренные, экономичные, экологичные автобусы будут удобны для всех без исключения жителей района, включая и маломобильных горожан.
Новый перевозчик ИП Хитрых приступит к работе 19 декабря и талнахцы смогут оценить комфорт восьми новых автобусов. Маршрут 27 «К» будет обслуживаться по старому расписанию с 6 утра до 22 часов вечера. Автобусы для этого маршрута куплены перевозчиком на собственные средства. Стоимость одного автобуса составляет порядка 3,5 миллиона.
Напомним, конкурс на выбор подрядчика на маршрут 27 «К» проводился нынешним летом. К участию в аукционе был допущен только один перевозчик, остальные не были допущены так как  предоставили неполный пакет документов или недостоверную информацию. Не смотря на то, что ранее он по муниципальным маршрутам не работал, его обязательства приобрести новые автобусы этого года выпуска – ПАЗ Вектор next (доступная среда) сыграли решающую роль.
Автобусы оборудованы с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, имеется пандус, место в салоне для крепления коляски. Обязательное условие – это наличие ГЛОНАСС для мониторинга и навигации, а также наличие тахографа.
Кстати, наличие в автобусе тахографа со следующего года становится обязательным для всех перевозчиков, он необходим для контроля режима труда и отдыха водителей. Так же отметим, что 27 «К» - это маршрут с нерегулируемым тарифом, то есть, перевозчик вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда. Подрядчику выдано свидетельство на право выполнять пассажирские перевозки по муниципальному маршруту на пять лет - до конца 2023 года.
«Автобус "ПАЗ Вектор next" по техническим характеристиками один из самых лучших в России. Он оснащен аппарелью (альтернатива пандусу), что удобно для маломобильных граждан и мам с колясками. Комфортный салон имеет 19 посадочных мест плюс одно место для пассажира-инвалида, всего же вмещает 52 человека. Покрытие в автобусе не скользкое, а значит, пассажиры при входе в салон будут чувствовать себя устойчиво. Салон оснащен тремя отопителями, а для лета предусмотрен кондиционер. Опускание корпуса автобуса происходит за счет задней пневмоподвески с дистанционным управлением. Сам по себе автобус очень маневренный – угол поворота всего три метра. И, наконец, самое главное для безопасности пассажиров, автобус не тронется с места, пока не будут закрыты двери. Более того, эта функция не дает дверями «зажать» пассажира, если вдруг он замешкался на входе. Гарантия на автобус три года или 150 тысяч километров. Расход дизельного топлива составляет всего 20 литров на сто километров пути», - рассказал - Олег Сорока, контролер ОТК ИП Хитрых.
Кроме того, в салоне автобуса установлены речевой автоинформатор и световое табло, которые позволяют не только услышать информацию об остановках, но и увидеть ее.
Стоит сказать, что маршрут 27 «К» очень востребован у жителей района, поскольку он единственный едет по улице Кравца. Особенно это важно для учащихся и сотрудников Центра внешкольной работы. По обращению жителей района здесь был обустроен остановочный пункт.

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