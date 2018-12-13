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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 декабря 2018, 17:42

С 1 января 2019 года Норильск переходит на вывоз бытового мусора силами регионального оператора.


Готовность к переходу обсудили на совещании в администрации Норильска. В совещании приняли участие депутаты горсовета, специалисты администрации города и управляющих компаний, а также представитель ООО «РостТех» - подрядчика, который в нашей технологической зоне будет заниматься вывозом твёрдо-коммунальных отходов (ТКО).
Как рассказал директор обособленного подразделения ООО «РостТех» в г. Норильске Вилен Мишенков, региональным оператором будет выполняться полный цикл работы с ТКО – сбор, транспортировка и утилизация отходов, а также ликвидация несанкционированных свалок. При этом подрядчик кроме своих собственных мощностей предполагает использовать уже имеющуюся на территории технику.
Переговоры с теми организациями, которые могут эти услуги оказывать, проведены. Но, как добавил Вилен Мишенков, «мы не можем заключать договоры до утверждения единого тарифа для регионального оператора, формально договора не заключены, но договоренности у нас есть». Тариф на новую коммунальную услугу будет утверждён региональными властями до 20 декабря, тогда же и станет понятно, как изменятся ежемесячные платежи населения и юридических лиц. При этом известно, что если сейчас вывоз ТКО рассчитывается, исходя из площади жилого помещения, то с 1 января расчет будет идти по числу прописанных или зарегистрированных в квартире людей.
Однако физические лица, то есть жильцы многоквартирных домов, могут не заключать прямые договоры с ООО «РостТех», за них это сделают управляющие компании. И схема сбора ТКО для них тоже не изменится: мусор по-прежнему будет складироваться на существующих площадках вблизи жилых зданий. А вот юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ООО «РостТех» настоятельно рекомендуют скорее обращаться для заключения прямых договоров на вывоз мусора на 2019 год (адрес: пр. Ленинский 24-171, телефон: 46-08-80). Это же касается и социальных объектов - школ, детсадов, спортсооружений, единственные, кто не попадает в эту схему, – это медицинские учреждения. Как отметил Вилен Мишенков, согласно разъяснений министерства экологии Красноярского края, региональный оператор не имеет права работать с ТКО, образующимися в медучреждениях. Вероятнее всего, больницы и поликлиники Норильска будут продолжать работать в существующей схеме вывоза и утилизации ТКО.
Вообще, по словам Вилена Мишенкова, нерешенных вопросов еще немало. Например, в Норильске официально зарегистрировано около тысячи точек сбора мусора – баков и мусоросборников, а по факту ООО «РостТех» насчитал их уже свыше 1800. При этом в целом в Норильске ситуация с мусором более-менее благополучная, например, у нас есть два законных полигона ТКО достаточной мощности. На Таймыре же ситуация хуже. Для сравнения, в Дудинке нет ни одного законного полигона.

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