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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:39 На этих выходных МФК «Норильский никель» дома проведет очередные игры Суперлиги
16:20 В 2019 году на развитие спорта Красноярский край получит из федерального бюджета более 260 миллионов рублей
15:45 Новогодний стол жителям края обойдется в среднем в 5 тысяч рублей.
15:32 О мерах ответственности работодателей за нарушения миграционного законодательства.
15:04 В библиотеках Норильска стартует неделя короткометражного кино.
14:44 2,5 года получил 30-летний норильчанин за кражу.
14:28 Сотрудники полиции провели совместный профилактический рейд с МЧС.
13:53 Не те времена. Норильская семья не заперла входную дверь и чуть не стала жертвой грабителя.
13:32 Нетрезвым за руль не садись! Дорожные полицейские Норильска проводят рейды.
12:19 Норильчане принимают участие в чемпионате Красноярского края по пауэрлифтингу (классическое троеборье и классический жим).
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