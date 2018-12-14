Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 декабря 2018, 09:28



До 27 декабря в общественных приёмных Роспотребнадзора страны можно написать письмо Деду Морозу.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске расположен по адресу: ул. Комсомольская, 31а. Часы приема граждан: в рабочие дни - с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (по пятницам - до 16.45). Телефон горячей линии 8 (3919) 46-90-83.

Просмотров:149 Пока взрослые будут получать консультацию специалистов Роспотребнадзора, дети смогут написать новогоднее послание. Все письма будут перенаправлены главному Деду Морозу России в Великий Устюг.Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Норильске расположен по адресу: ул. Комсомольская, 31а. Часы приема граждан: в рабочие дни - с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00 (по пятницам - до 16.45). Телефон горячей линии 8 (3919) 46-90-83.