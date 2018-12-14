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14 декабря 2018, 09:39



В Красноярском крае утвержден график выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат через кредитные учреждения в 2019 году.

Установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счёт в кредитном учреждении действующим законодательством не предусмотрено. «Для того чтобы пенсионеры имели чёткое представление о датах перечисления пенсии, мы утверждаем график перечисления средств на выплату пенсий в кредитные учреждения на год, - пояснил управляющий ОПФР по Красноярскому краю Денис Майборода. – График находится в открытом доступе на сайте ПФР, а также во всех клиентских службах. Так, датой финансирования г. Норильска в январе установлено 21.01.2019 в феврале - 21.02.2019 в марте - 21.03.2019 в апреле - 22.04.2019 в мае - 21.05.2019 в июне - 21.06.2019 в июле - 22.07.2019 в августе - 21.08.2019 в сентябре - 23.09.2019 в октябре - 21.10.2019 в ноябре - 21.11.2019 в декабре - 23.12.2019 В соответствии с п. 108 Правил выплаты пенсий конкретная дата выплаты устанавливается при получении пенсии через организацию федеральной почтовой связи. В Красноярском крае в организациях федеральной почтовой связи установлен период выплаты пенсий с 3-го по 21-е число месяца. Обращаем ваше внимание, что пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и уведомить об этом территориальный орган ПФР, который организует доставку пенсии в соответствии с законодательством РФ. Заявление о выборе организации, доставляющей пенсию, может быть представлено лично пенсионером через представителя путём направления по почте, представления заявления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства либо в «личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России или на портале государственных услуг Российской Федерации.

Просмотров:188 В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» выплата пенсии, включая её доставку, производится в текущем месяце за текущий месяц. Доставка пенсии производится по желанию пенсионера через кредитную организацию либо через организации федеральной почтовой связи путём вручения сумм на дому или в кассе организации.Установление индивидуальной даты перечисления пенсии на счёт в кредитном учреждении действующим законодательством не предусмотрено.«Для того чтобы пенсионеры имели чёткое представление о датах перечисления пенсии, мы утверждаем график перечисления средств на выплату пенсий в кредитные учреждения на год, - пояснил управляющий ОПФР по Красноярскому краю Денис Майборода. – График находится в открытом доступе на сайте ПФР, а также во всех клиентских службах.Так, датой финансирования г. Норильскав январе установлено 21.01.2019в феврале - 21.02.2019в марте - 21.03.2019в апреле - 22.04.2019в мае - 21.05.2019в июне - 21.06.2019в июле - 22.07.2019в августе - 21.08.2019в сентябре - 23.09.2019в октябре - 21.10.2019в ноябре - 21.11.2019в декабре - 23.12.2019В соответствии с п. 108 Правил выплаты пенсий конкретная дата выплаты устанавливается при получении пенсии через организацию федеральной почтовой связи.В Красноярском крае в организациях федеральной почтовой связи установлен период выплаты пенсий с 3-го по 21-е число месяца.Обращаем ваше внимание, что пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществляющую доставку пенсии и уведомить об этом территориальный орган ПФР, который организует доставку пенсии в соответствии с законодательством РФ.Заявление о выборе организации, доставляющей пенсию, может быть представлено лично пенсионером через представителя путём направления по почте, представления заявления в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства либо в «личном кабинете гражданина» на сайте Пенсионного фонда России или на портале государственных услуг Российской Федерации.