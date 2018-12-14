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14 декабря 2018, 09:56



На автозимнике Норильск-Хатанга начал работу постоянный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов.

Специалисты проверяют автомобили, транспортирующие продукцию охоты. Мероприятия направлены на профилактику, выявление и пресечение фактов незаконной добычи объектов животного мира, водных биоресурсов и незаконного оборота оружия. На сегодняшний день дежурные группы уже выявили факты нарушений правил охоты. В частности, транспортировка добытых охотресурсов и перевозка оружия. Кроме того, ведется проверка по факту незаконной добычи 300 особей дикого северного оленя. "Новый пост – один из инструментов усиления мероприятий по пресечению фактов браконьерства и сохранения популяции дикого северного оленя. Крупнейшая в Евразии таймырская популяция копытных является уникальным биологическим ресурсом и во многом определяет экономическое состояние и жизненный уклад коренного населения территорий Крайнего Севера Красноярского края и обеспечивает их продовольственную безопасность", – рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования края Александр Коробкин. Отметим, что с открытием зимних дорог будет усилен контроль за транспортировкой продукции промысла на территории Эвенкийского района. На автозимнике Ессей-Чиринда-Эконда-Тура заработает еще один пост.

Просмотров:164 Инспекторы Охотнадзора совместно с сотрудниками полиции будут дежурить в круглосуточном режиме.Специалисты проверяют автомобили, транспортирующие продукцию охоты. Мероприятия направлены на профилактику, выявление и пресечение фактов незаконной добычи объектов животного мира, водных биоресурсов и незаконного оборота оружия.На сегодняшний день дежурные группы уже выявили факты нарушений правил охоты. В частности, транспортировка добытых охотресурсов и перевозка оружия. Кроме того, ведется проверка по факту незаконной добычи 300 особей дикого северного оленя."Новый пост – один из инструментов усиления мероприятий по пресечению фактов браконьерства и сохранения популяции дикого северного оленя. Крупнейшая в Евразии таймырская популяция копытных является уникальным биологическим ресурсом и во многом определяет экономическое состояние и жизненный уклад коренного населения территорий Крайнего Севера Красноярского края и обеспечивает их продовольственную безопасность", – рассказал заместитель министра экологии и рационального природопользования края Александр Коробкин.Отметим, что с открытием зимних дорог будет усилен контроль за транспортировкой продукции промысла на территории Эвенкийского района. На автозимнике Ессей-Чиринда-Эконда-Тура заработает еще один пост.