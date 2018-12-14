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14 декабря 2018, 10:49



Авиакомпания NordStar запускает новый сервис для пассажиров с ограниченными возможностями, интегрированный в систему бронирования авиабилетов на сайте www.nordstar.ru.

Автоматизация процесса информирования авиакомпании о присутствии на рейсе пассажиров с ограниченными возможностями сделает для них приобретение авиабилетов на сайте www.nordstar.ru более удобным и комфортным. Новый сервис разработан и внедрен в рамках ряда приоритетных задач, направленных на обеспечения равного уровня доступности всех услуг авиакомпании разным категориям пассажиров, и является важной составляющей социальной ответственности авиаперевозчика. Ранее в рамках программы по формированию доступной среды авиакомпания NordStar запустила в работу версию официального сайта, адаптированную для слабовидящих пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Просмотров:180 Новый функционал системы бронирования позволит пассажирам с ограниченными возможностями информировать авиакомпанию о необходимости в предоставлении специальных услуг в режиме онлайн – непосредственно во время процедуры оформления авиабилета на сайте авиакомпании NordStar. Для максимально комфортного перелета и получения полного комплекса услуг пассажиры с ограниченными возможностями смогут выбрать одну или несколько категорий – пассажир с ограниченной подвижностью или пассажир с нарушением слуха или зрения. Выбранные специальные условия перевозки будут в автоматическом режиме передаваться в подразделения авиакомпании, задействованные в перевозке пассажиров.Автоматизация процесса информирования авиакомпании о присутствии на рейсе пассажиров с ограниченными возможностями сделает для них приобретение авиабилетов на сайте www.nordstar.ru более удобным и комфортным. Новый сервис разработан и внедрен в рамках ряда приоритетных задач, направленных на обеспечения равного уровня доступности всех услуг авиакомпании разным категориям пассажиров, и является важной составляющей социальной ответственности авиаперевозчика. Ранее в рамках программы по формированию доступной среды авиакомпания NordStar запустила в работу версию официального сайта, адаптированную для слабовидящих пассажиров, сообщает пресс-служба авиакомпании.