Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 декабря 2018, 12:13



Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет!

В концертной программе ожидается выступление творческих коллективов, за жизнью которых газета пристально следит из номера в номер. Цена билетов на праздник совершенно символическая - 50 рублей. Билеты можно приобрести в кассе ГЦК, Орджоникидзе, 15. Справки по телефону 22-99-14.

Просмотров:126 Дорогие наши читатели и друзья! Приглашаем вас присоединиться к нашему юбилею, который состоится в Большом зале Городского центра культуры 18 декабря в 18.00.В концертной программе ожидается выступление творческих коллективов, за жизнью которых газета пристально следит из номера в номер.Цена билетов на праздник совершенно символическая - 50 рублей. Билеты можно приобрести в кассе ГЦК, Орджоникидзе, 15.Справки по телефону 22-99-14.