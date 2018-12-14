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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 декабря 2018, 12:13

Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет!


Дорогие наши читатели и друзья! Приглашаем вас присоединиться к нашему юбилею, который состоится в Большом зале Городского центра культуры 18 декабря в 18.00.
В концертной программе ожидается выступление творческих коллективов, за жизнью которых газета пристально следит из номера в номер.
Цена билетов на праздник совершенно символическая - 50 рублей. Билеты можно приобрести в кассе ГЦК, Орджоникидзе, 15.
Справки по телефону 22-99-14.
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    Список новостей

 14 декабря 2018 
16:39   На этих выходных МФК «Норильский никель» дома проведет очередные игры Суперлиги 16:20   В 2019 году на развитие спорта Красноярский край получит из федерального бюджета более 260 миллионов рублей
15:45   Новогодний стол жителям края обойдется в среднем в 5 тысяч рублей. 15:32   О мерах ответственности работодателей за нарушения миграционного законодательства.
15:04   В библиотеках Норильска стартует неделя короткометражного кино. 14:44   2,5 года получил 30-летний норильчанин за кражу.
14:28   Сотрудники полиции провели совместный профилактический рейд с МЧС. 13:53   Не те времена. Норильская семья не заперла входную дверь и чуть не стала жертвой грабителя.
13:32   Нетрезвым за руль не садись! Дорожные полицейские Норильска проводят рейды. 12:19   Норильчане принимают участие в чемпионате Красноярского края по пауэрлифтингу (классическое троеборье и классический жим).
12:13   Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет! 10:49   Авиакомпания NordStar запускает новый сервис для пассажиров с ограниченными возможностями, интегрированный в систему бронирования авиабилетов на сайте www.nordstar.ru.
09:56   На автозимнике Норильск-Хатанга начал работу постоянный пост контроля за перевозкой охотничьих ресурсов. 09:39   В Красноярском крае утвержден график выплаты пенсий, пособий и иных социальных выплат через кредитные учреждения в 2019 году.
09:28   До 27 декабря в общественных приёмных Роспотребнадзора страны можно написать письмо Деду Морозу.

 13 декабря 2018 
17:42   С 1 января 2019 года Норильск переходит на вывоз бытового мусора силами регионального оператора. 17:35   На следующей неделе новый перевозчик выводит в Талнахе на маршрут 27 «К» восемь новых автобусов.
16:58   Чаще всего норильчане интересуются вопросами жилищно-коммунального хозяйства: таковы итоги прошедшего вчера общероссийского дня приема граждан. 16:55   42 млн рублей выплатил «Норникель» в муниципальный дорожный фонд за вред, причиненный местным дорогам.
16:44   В прокуратуре г. Норильска состоялось очередное совещание межведомственной рабочей группы по охране окружающей среды. 16:41   Транспортная полиция Норильска раскрыла кражу телефона в аэропорту.
16:18   В детском саду № 18 «Полянка» заменили систему водоснабжения. 15:56   В администрации города подвели итоги общероссийского дня приёма граждан.
15:35   Размер ежемесячных выплат на первого ребенка в Красноярском крае в 2019 году увеличится. 15:28   В Норильске сняли штормовое предупреждение.
15:18   22 декабря спортивный зал «Горняк» (ул. Строителей, 23) приглашает зрителей на чемпионат Норильска по пауэрлифтингу и жиму штанги лежа среди мужчин и женщин. 15:18   Порядок размещения нестационарных торговых объектов будет урегулирован.
14:59   Порядок предоставления муниципальных квартир в коммерческий наём изменится: теперь квартиры будут предоставляться только тем гражданам, у кого нет другого жилья. 14:52   14 декабря в Агентстве развития Норильска пройдет мастерская на тему «Туристический кластер: вопросы и проблемы стратегического планирования».
14:46   В Норильске доверчивая пенсионерка лишилась сбережений в 185 тысяч рублей. 13:37   В предновогодние дни в «Арктике» норильчан ждут два ледовых шоу.
13:28   Норильский транспортный прокурор разъясняет: О законности увольнения работников по состоянию здоровья. 13:26   Более 100 тысяч просроченных яиц обнаружили сотрудники прокуратуры и Россельхознадзора на одной из оптовых баз в Норильске.
12:58   Мораторий на поправки в правила дорожного движения вводит ГИБДД, правда, только по своему ведомству. 12:43   Эксперимента не будет: в доме на ул. Талнахской, 35, не будут заварены мусоросборники в борьбе с грызунами.
11:41   Сегодня в Норильске открыли продажу авиабилетов по субсидированным тарифам. 11:05   В День Конституции в Отделе МВД по Норильску школьникам вручили главный документ – паспорт гражданина Российской Федерации
10:44   Норильские спортсмены и школьники, относящиеся к категории социально незащищенных, со следующего лета смогут отдыхать за счет муниципалитета, в том числе и на Черном море. 10:24   Из-за непогоды дорогу из Норильска в аэропорт закрыли.
09:20   На три года норильчанин может лишиться свободы за хранение марихуаны. 08:54   Приглашаем на юбилей! Ровеснице города, «Заполярной правде», - 65 лет!
08:49   На Норильск надвигается буря. В Кайеркане уже разыгрывается пурга.

 12 декабря 2018 
16:51   На Таймыре супружеская пара Агеевых отметила бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни. 16:08   В столице Таймыра создадут народную аллею снежных скульптур.
16:04   Директор красноярского представительства компании «Норникель» назван человеком года. 15:59   За кражу мобильного телефона 37-летней норильчанке грозит до шести лет лишения свободы.
13:24   Сегодня до 20.00 норильчане могут обратиться к руководителям города с наболевшими вопросами в рамках единого дня приема граждан. 12:57   Владимир Путин вручил премию красноярцам, вывезшим из тундры легендарный самолет.
12:37   Представители норильского филиала народного университета «Активное долголетие» побывали на первом краевом слете и вместе с коллегами из других городов обсудили вопросы образования пожилых людей. 12:28   В ДТП с участием кайерканской маршрутки никто не пострадал.




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