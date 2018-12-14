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14 декабря 2018, 13:32



Нетрезвым за руль не садись! Дорожные полицейские Норильска проводят рейды.

Дорожные полицейские в вечернее и ночное время организуют массовую проверку водителей на выявление признаков алкогольного опьянения. Напомним, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит водителю лишением водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом в 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение ПДД нетрезвым водителем может грозить уголовная ответственность в соответствии со ст. 264 Уголовного кодекса. С начала этого года дорожные полицейские задержали более 350 нетрезвых водителей. Возбуждено более 40 уголовных дел за повторную езду в нетрезвом виде.

Просмотров:120 Госавтоинспекторы сегодня и в течение выходных на дорогах Норильска проведут профилактическое мероприятия «Нетрезвый водитель».Дорожные полицейские в вечернее и ночное время организуют массовую проверку водителей на выявление признаков алкогольного опьянения. Напомним, что управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит водителю лишением водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 лет со штрафом в 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение ПДД нетрезвым водителем может грозить уголовная ответственность в соответствии со ст. 264 Уголовного кодекса.С начала этого года дорожные полицейские задержали более 350 нетрезвых водителей. Возбуждено более 40 уголовных дел за повторную езду в нетрезвом виде.