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14 декабря 2018, 13:53



Не те времена. Норильская семья не заперла входную дверь и чуть не стала жертвой грабителя.

В сентябре 39-летний злоумышленник в подъезде одного из домов на ул. Комсомольской начал искать открытые двери квартир с целью хищения чужого имущества. На втором этаже обнаружил незапертую дверь одной из квартир. Зайдя в нее и заметив, что хозяева спят, злоумышленник из шкафа похитил куртку и шубу, после чего вынес их на лестничную площадку. Вернулся и попытался снять золотую цепочку со спящей хозяйки, однако женщина проснулась и стала кричать. Грабитель выбежал из квартиры, побежал вниз по лестнице, но его догнал хозяин и удерживал до приезда полиции. По данному факту следователями отдела МВД России по Норильску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж». Обвиняемый находится под стражей и в ближайшее время предстанет перед судом.

Просмотров:143 Сотрудники отдела МВД России по Норильску окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, который обвиняется в совершении попытки грабежа из квартиры.В сентябре 39-летний злоумышленник в подъезде одного из домов на ул. Комсомольской начал искать открытые двери квартир с целью хищения чужого имущества. На втором этаже обнаружил незапертую дверь одной из квартир. Зайдя в нее и заметив, что хозяева спят, злоумышленник из шкафа похитил куртку и шубу, после чего вынес их на лестничную площадку. Вернулся и попытался снять золотую цепочку со спящей хозяйки, однако женщина проснулась и стала кричать. Грабитель выбежал из квартиры, побежал вниз по лестнице, но его догнал хозяин и удерживал до приезда полиции.По данному факту следователями отдела МВД России по Норильску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на грабеж». Обвиняемый находится под стражей и в ближайшее время предстанет перед судом.