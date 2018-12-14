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14 декабря 2018, 14:28



Сотрудники полиции провели совместный профилактический рейд с МЧС.

В ходе рейда удалось проверить четыре семьи. В каждой проверяемой квартире инспекторы пожарного надзора совместно с полицейскими обратили внимание взрослых на необходимость и важность соблюдения правил пожарной безопасности, рассказали о последствиях безответственного обращения с огнем и неисправными электроприборами. Каждой семье вручили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту. Напомнили номера телефонов экстренных служб, алгоритм вызова пожарной охраны и объяснили, как надо эвакуироваться из помещения, если существует опасность для жизни. Сотрудники по делам несовершеннолетних провели с родителями профилактические беседы, разъяснили административную и уголовную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Подобные профилактические мероприятия помогают выявлению и своевременному устранению нарушений требований пожарной безопасности, заставляют родителей задуматься о воспитании своих детей и создать для них безопасные условия жизни.

Просмотров:96 Норильские полицейские совместно с МЧС провели рейд по местам проживания семей, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних.В ходе рейда удалось проверить четыре семьи. В каждой проверяемой квартире инспекторы пожарного надзора совместно с полицейскими обратили внимание взрослых на необходимость и важность соблюдения правил пожарной безопасности, рассказали о последствиях безответственного обращения с огнем и неисправными электроприборами. Каждой семье вручили памятки о соблюдении требований пожарной безопасности в быту. Напомнили номера телефонов экстренных служб, алгоритм вызова пожарной охраны и объяснили, как надо эвакуироваться из помещения, если существует опасность для жизни.Сотрудники по делам несовершеннолетних провели с родителями профилактические беседы, разъяснили административную и уголовную ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.Подобные профилактические мероприятия помогают выявлению и своевременному устранению нарушений требований пожарной безопасности, заставляют родителей задуматься о воспитании своих детей и создать для них безопасные условия жизни.