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14 декабря 2018, 14:44



2,5 года получил 30-летний норильчанин за кражу.

В полицию обратился с местный житель, у которого пропало имущество. Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний мужчина. В ходе следствия было установлено, что потерпевший разрешил ему пожить в своей квартире, пока сам отсутствует на условиях оплаты коммунальных услуг. А в результате не то, что благодарности, даже того что нажито, не получил. Общий ущерб составил 111 тысяч рублей. В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.

Просмотров:105 На основании материалов уголовного дела, расследованного сотрудниками отдела МВД России по Норильску, суд вынес обвинительный приговор 30-летнему мужчине за кражу имущества у своего знакомого.В полицию обратился с местный житель, у которого пропало имущество. Сотрудники полиции выяснили, что к преступлению причастен ранее судимый 30-летний мужчина. В ходе следствия было установлено, что потерпевший разрешил ему пожить в своей квартире, пока сам отсутствует на условиях оплаты коммунальных услуг. А в результате не то, что благодарности, даже того что нажито, не получил. Общий ущерб составил 111 тысяч рублей.В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года и 6 месяцев.