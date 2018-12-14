Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

14 декабря 2018, 15:04



В библиотеках Норильска стартует неделя короткометражного кино.

В рамках дня короткометражного кино - 2018 в период с 15 по 23 декабря в библиотеках Норильска пройдут некоммерческие показы различных альманахов короткого метра, отобранных Молодежным центром, Союза кинематографистов России. Приглашаются все желающие. 15 декабря в 14.00 в детской библиотеке имени Саши Петряева по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 48-19-63. 16 декабря в 15.00 в клубе «Бебисинема» библиотеки № 3 «Семейного чтения» по адресу: проезд Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31. 18 декабря в 18.30 в клубе любителей аниме и манги Yuki Tokyo публичной библиотеки по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-13-41. 20 декабря в 15.00 в публичной библиотеке по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-21-01. 21 декабря в 17.00 в Центре литературного творчества «Водолей» по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок: 46-50-19. 22 декабря в 14.00 в Детской библиотеке имени Саши Петряева по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок: 48-19-63. 23 декабря в 15.00 в клубе "Бебисинема" библиотеки № 3 «Семейного чтения» по адресу: проезд Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31. Международный день короткометражного кино празднуется в эту дату с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на различных площадках: в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и т. д. В 2014 году акция впервые состоялась в России и была поддержана на секретариате Союза кинематографистов России.

Просмотров:86 В конце года в нашей стране пятый раз будет проведена Всероссийская акция «День короткометражного кино». Этот проект проводится 21 декабря, в самый короткий день в году, и ставит перед собой цель максимальное продвижение отечественных короткометражных фильмов на различных площадках.В рамках дня короткометражного кино - 2018 в период с 15 по 23 декабря в библиотеках Норильска пройдут некоммерческие показы различных альманахов короткого метра, отобранных Молодежным центром, Союза кинематографистов России. Приглашаются все желающие.15 декабря в 14.00 в детской библиотеке имени Саши Петряева по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 48-19-63.16 декабря в 15.00 в клубе «Бебисинема» библиотеки № 3 «Семейного чтения» по адресу: проезд Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31.18 декабря в 18.30 в клубе любителей аниме и манги Yuki Tokyo публичной библиотеки по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-13-41.20 декабря в 15.00 в публичной библиотеке по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок 46-21-01.21 декабря в 17.00 в Центре литературного творчества «Водолей» по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок: 46-50-19.22 декабря в 14.00 в Детской библиотеке имени Саши Петряева по адресу: Ленинский проспект, 20а. Телефон для справок: 48-19-63.23 декабря в 15.00 в клубе "Бебисинема" библиотеки № 3 «Семейного чтения» по адресу: проезд Котульского, 15. Телефон для справок 22-64-31.Международный день короткометражного кино празднуется в эту дату с 2011 года по инициативе Национального центра кинематографии и анимации Франции. Общественные показы проходят на различных площадках: в кинотеатрах, барах, театрах, телеканалах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях и т. д. В 2014 году акция впервые состоялась в России и была поддержана на секретариате Союза кинематографистов России.