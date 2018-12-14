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Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
14 декабря 2018, 15:32

О мерах ответственности работодателей за нарушения миграционного законодательства.


Нарушение правил миграционного учета влечет административную ответственность как работодателей, так и мигрантов, при этом в роли работодателя может выступать как юридическое, так и физическое лицо.
С целью законного пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранного гражданина на территории Российской Федерации необходимо в первую очередь при въезде в страну в миграционной карте верно указывать цель въезда, а также иметь при пересечении границы страховой медицинский полис. В течение 7 рабочих дней принимающая сторона обязана осуществить постановку на миграционный учёт иностранного гражданина по адресу временного пребывания.
Следующим этапом законного осуществления трудовой деятельности для трудового мигранта является получение в установленном законом порядке патента либо разрешения на работу (п. 4 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»).
Подача документов для оформления патента осуществляется в течение 30 дней с момента пересечения границы (п. 2 ст.13.3 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»). Нарушение сроков подачи названных документов образует состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.20 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента, если такой срок установлен в соответствии с федеральным законом). Санкцией данной статьи предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере от 10 до 15 тысяч рублей.
За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина установлена ответственность по ст. 18.15 КоАП РФ в виде штрафа: на граждан в размере от 2 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 25 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
Статьей 18.10 КоАП РФ предусмотрена ответственность как за отсутствие патента (разрешения на работу), так и за работу вне пределов субъекта, на который выдан патент. В случае выявления данного нарушения предусмотрена ответственность иностранного гражданина в виде штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. При выявлении незаконно осуществляющего трудовую деятельность иностранца, должностные лица органов внутренних дел обязаны выявить работодателя, допустившего незаконную трудовую деятельность и привлечь его к административной ответственности по ст. 18.15 КоАП РФ.
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