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14 декабря 2018, 15:45



Новогодний стол жителям края обойдется в среднем в 5 тысяч рублей.

В новогоднюю корзину вошли по килограмму говядины, курицы, картофеля, свежих апельсинов и бананов, по полкило сырокопченой колбасы, мясокопченостей, соленой рыбы, шоколадных конфет, сыра, свежих огурцов и помидоров, по 200 граммов красной икры и сливочного масла, 700 граммов маринованных овощей, десяток яиц, хлеб, литр коньяка и бутылка отечественного шампанского, по литру сока, минералки и газировки. Стоимость такого новогоднего стола 5229,6 рубля, это больше, чем в прошлом году на 132 рубля или на 2,6%. Расчет стоимости новогоднего стола производился с учетом средней цены продуктов в Красноярске, Ачинске, Норильске, Канске, Минусинске и Лесосибирске.

Просмотров:67 Накануне новогодних праздников специалисты Красноярскстата традиционно считают, какие расходы нужно планировать. На этот раз они рассказали о стоимости условного набора для новогоднего стола в 2018 году на семью из трех человек.В новогоднюю корзину вошли по килограмму говядины, курицы, картофеля, свежих апельсинов и бананов, по полкило сырокопченой колбасы, мясокопченостей, соленой рыбы, шоколадных конфет, сыра, свежих огурцов и помидоров, по 200 граммов красной икры и сливочного масла, 700 граммов маринованных овощей, десяток яиц, хлеб, литр коньяка и бутылка отечественного шампанского, по литру сока, минералки и газировки.Стоимость такого новогоднего стола 5229,6 рубля, это больше, чем в прошлом году на 132 рубля или на 2,6%.Расчет стоимости новогоднего стола производился с учетом средней цены продуктов в Красноярске, Ачинске, Норильске, Канске, Минусинске и Лесосибирске.