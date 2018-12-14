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14 декабря 2018, 16:20



В 2019 году на развитие спорта Красноярский край получит из федерального бюджета более 260 миллионов рублей

Поприветствовал участников семинара министр спорта края Сергей Алексеев: «Результатом нашей работы стало признание края лауреатом в трех номинациях национальной спортивной премии за 2018 год – «Лучший субъект РФ», «Надежда России. Лучшая организация адаптивного спорта» и «Преодоление. Лучший спортсмен». Вместе мы добились того, что около 40 процентов жителей края ведут активный образ жизни и занимаются физической культурой и спортом. Усилили массовый спорт на местах – поддержали в этом году 165 клубов по месту жительства и построили открытые спортплощадки в 11 территориях края, а также крупные физкультурно-спортивные комплексы в трех муниципальных образованиях региона. За счет увеличения субсидии на 50 млн рублей 27 территорий смогли укрепить материально-техническую базу спортивных организаций». Также министр спорта рассказал о задачах отрасли и направлениях развития в 2019 году: «Впервые в следующем году федеральная и региональная поддержка системы подготовки спортивного резерва составит более 400 млн рублей. Спортивные школы олимпийского резерва смогут закупить новый инвентарь и оборудование. В три раза, с 20-ти в 2017 году до 60 млн рублей в 2019 году, увеличится субсидия на устройство плоскостных спортплощадок в селах и малых городах. Объем дополнительных федеральных средств на 2019 год составит свыше 261 млн рублей». Дополнительные средства федерального бюджета будут выделены на строительство и реконструкцию региональных спортивно-тренировочных центров, создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием, закупку оборудования для создания малых спортплощадок и оборудования для хоккея. Сохранены также все региональные субсидии для городов и районов края на модернизацию материально-технической базы спортивных организаций, а также на клубы по месту жительства, компенсацию за подготовку спортсменов-членов сборных команд края, приобретение инвентаря и экипировки для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Просмотров:48 Состоялся семинар, на котором руководители и специалисты органов управления физической культурой и спортом территорий края, представители спортивных федераций, директора краевых и муниципальных учреждений подвели итоги уходящего года.Поприветствовал участников семинара министр спорта края Сергей Алексеев: «Результатом нашей работы стало признание края лауреатом в трех номинациях национальной спортивной премии за 2018 год – «Лучший субъект РФ», «Надежда России. Лучшая организация адаптивного спорта» и «Преодоление. Лучший спортсмен». Вместе мы добились того, что около 40 процентов жителей края ведут активный образ жизни и занимаются физической культурой и спортом. Усилили массовый спорт на местах – поддержали в этом году 165 клубов по месту жительства и построили открытые спортплощадки в 11 территориях края, а также крупные физкультурно-спортивные комплексы в трех муниципальных образованиях региона. За счет увеличения субсидии на 50 млн рублей 27 территорий смогли укрепить материально-техническую базу спортивных организаций».Также министр спорта рассказал о задачах отрасли и направлениях развития в 2019 году: «Впервые в следующем году федеральная и региональная поддержка системы подготовки спортивного резерва составит более 400 млн рублей. Спортивные школы олимпийского резерва смогут закупить новый инвентарь и оборудование. В три раза, с 20-ти в 2017 году до 60 млн рублей в 2019 году, увеличится субсидия на устройство плоскостных спортплощадок в селах и малых городах. Объем дополнительных федеральных средств на 2019 год составит свыше 261 млн рублей».Дополнительные средства федерального бюджета будут выделены на строительство и реконструкцию региональных спортивно-тренировочных центров, создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием, закупку оборудования для создания малых спортплощадок и оборудования для хоккея. Сохранены также все региональные субсидии для городов и районов края на модернизацию материально-технической базы спортивных организаций, а также на клубы по месту жительства, компенсацию за подготовку спортсменов-членов сборных команд края, приобретение инвентаря и экипировки для лиц с ограниченными возможностями здоровья.