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14 декабря 2018, 16:39



На этих выходных МФК «Норильский никель» дома проведет очередные игры Суперлиги

На сегодняшний день у «Норникеля» 17 очков и седьмое место турнирной таблицы. У «Новой генерации» 12 очков и девятое место.

Просмотров:20 Матчи пройдут в рамках девятого тура, 15-16 декабря, во дворце спорта «Арктика». Соперником норильчан выступит МФК «Новая генерация» из Сыктывкара. Начало - в 19.00.На сегодняшний день у «Норникеля» 17 очков и седьмое место турнирной таблицы. У «Новой генерации» 12 очков и девятое место.